Hospital Tacchini, em Bento, promove mutirão para preencher 50 vagas de emprego; confira as funções e benefícios

Vagas também incluem Pessoas com Deficiência (PcDs). Tacchini Saúde / Divulgação

O Tacchini Saúde realiza um mutirão de entrevistas para contratação de novos profissionais no dia 10 de junho. As entrevistas ocorrem no hospital, em Bento Gonçalves, com acesso pela entrada na Rua Saldanha Marinho, das 12h às 17h.

Estão abertas 50 vagas que abrangem áreas administrativas, recepção, nutrição, cozinha, higienização, manutenção e central de relacionamento. O documento de identificação e currículo atualizado são obrigatórios para participar da seleção.