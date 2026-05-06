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Gramado Summit destaca liderança humanizada e tendências do geek money, negócios voltados ao público nerd

No evento, especialistas discutem novos paradigmas de liderança e a transformação da cultura geek em motor econômico relevante

Gabriela Alves

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