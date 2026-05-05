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Gramado Summit começa nesta quarta-feira com foco no protagonismo humano para a inovação

Evento vai reunir mais de 350 palestrantes e 500 expositores. A expectativa é de atrair 23 mil pessoas ao longo de três dias

Gabriela Alves

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