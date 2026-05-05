Gramado Summit começa nesta quarta-feira com foco no protagonismo humano para a inovação

Evento chega à nona edição neste ano. Rede FeedMe / Divulgação

Começa nesta quarta-feira (6) a nona edição da Gramado Summit, feira de inovação já consolidada como um dos principais eventos do ramo na Serra. A programação segue até 8 de maio, com o tema Make It Human. Ou seja, nesta edição, a ideia é deslocar o foco da "tecnologia pela tecnologia" e centrá-lo na inovação nas pessoas.

O evento ocupará 28 mil metros quadrados no centro de eventos e feiras Serra Park e vai reunir mais de 350 palestrantes e 500 empresas expositoras para debater inovação, tecnologia e negócios com foco no protagonismo humano. A expectativa é de reunir até 23 mil pessoas ao longo dos três dias.

Entre os palestrantes confirmados no primeiro dia, estão a psicanalista Maria Homem, o uruguaio Gustavo Zerbino, sobrevivente da tragédia dos Andes, em 1972, e o CEO do Rock In Rio, Luis Justo.

Já no segundo dia de evento, o palco principal recebe palestras de João Branco, profissional de marketing que acumula passagens por marcas como Novartis, Procter & Gamble e Ferrero. Em 2021, foi eleito um dos 10 melhores CMOs do Brasil pela Forbes. A presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, também está confirmada e divide o palco com o CEO da Gramado Summit, Marcus Rossi.

Para o terceiro e último dia de feira, o antropólogo Michel Alcoforado, conhecido pelo best-seller Coisa de rico, está confirmado, assim como o ator Miguel Falabella, que encerra as palestras do palco principal.

Outros nomes também estarão presentes, como o geofísico, youtuber, podcaster e divulgador científico brasileiro Sérgio Sacani, a cantora Priscilla, a diretora de Marketing da TV Globo, Samantha Almeida, o ator inglês Harry Kirton, conhecido pela série Peaky Blinders, e a escritora Leila Ferreira.

O evento terá 12 palcos paralelos. Entre eles, o Divergente, onde ocorrerá o debate de ideias a partir da perspectiva de que a inovação nasce do confronto de perspectivas e da liberdade de pensamento. Já o Insurgente promete libertar a inquietação do público, enquanto o Share terá o foco nas tendências de marketing e da comunicação. A cultura pop, os games e a tecnologia terão o seu espaço próprio no palco Geek.

Credenciamento antecipado

Para quem já garantiu seu ingresso, a Gramado Summit preparou uma operação para facilitar o acesso ao evento. Para evitar filas na abertura do evento, a organização promoverá o credenciamento antecipado em três pontos da cidade: no Hotel Laghetto Pedras Altas (R. Cel. João Corrêa, 287), no Coreto da Praça Major Nicoletti (ao lado da Rua Coberta) e diretamente no pavilhão do Serra Park.

No Hotel Laghetto Pedras Altas e no Coreto da Praça Major Nicoletti, o serviço estará disponível nos dias 4 e 5 de maio, das 10h às 19h. No dia 6 de maio, data de início do evento, o atendimento nestes dois pontos centrais ocorrerá das 9h às 17h.

Para quem prefere se antecipar diretamente no local do evento, o Serra Park abrirá o credenciamento no dia 4 de maio, das 10h às 19h, e no dia 5 de maio, das 9h às 19h.

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