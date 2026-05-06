Gramado Summit começa com destaque para a inovação e relações humanas 

Evento reúne mais de 350 palestrantes e 500 empresas para debater inovação, tecnologia e negócios com enfoque nas relações humanas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O pavilhão do Serra Park, em Gramado, abriu as portas na manhã desta quarta-feira (6) para mais uma edição da Gramado Summit com a premissa de focar na importância das relações humanas na tecnologia. O evento, que segue até sexta-feira (8), terá como palestrantes no primeiro dia nomes como a psicanalista Maria Homem, o uruguaio Gustavo Zerbino, sobrevivente da tragédia dos Andes, em 1972, e o CEO do Rock In Rio, Luis Justo.

O espaço no Serra Park é amplo, garantindo ao visitante boa mobilidade para ver os expositores e transitar entre os palcos. São 28 mil metros quadrados no centro de eventos e feiras Serra Park. Ao todo, mais de 350 palestrantes e 500 empresas expositoras estarão presentes para debater inovação, tecnologia e negócios com foco no protagonismo humano. A expectativa é de reunir até 23 mil pessoas ao longo dos três dias.

Logo na entrada o visitante já se depara com expositores, como entidades da indústria, tecnologia e até companhia aérea. Quem quiser, pode até alugar um patinete para passear pelo Serra Park.

Palco principal da Gramado Summit. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O movimento começou a se intensificar por volta das 9h, quando as atividades nos palcos se iniciaram.

O público é composto, em sua maioria, por comitivas de empresas, trabalhadores da área da criatividade e empresários. É o caso da professora universitária de Markting, Fernanda Branchine, de Taquara, que veio para a Gramado Summit em busca de novidades e networking:

— Eu já venho há três anos e vou também em outros summits. Geralmente, eu costumo participar desses eventos para me atualizar, para ouvir profissionais, ouvir professores, outras visões, ampliar horizontes. Venho principalmente pelo conteúdo, acabo encontrando um monte de gente, fazendo networking também. A grande estrela do evento, para mim, é a palestra do Michel Alcoforado, autor do Coisa de Rico.

Fernanda Branchine, de Taquara, que veio para a Gramado Summit em busca de novidades e networking. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Já a estrategista de marketing Danielli Dagostin veio de Blumenau, em Santa Catarina, para participar dos três dias de evento. Para ela, é uma oportunidade de se atualizar e descobrir tendências da área.

— Eu participo da Gramado Summit há três anos e estou bem animada para esse ano. Acredito que o evento em si evoluiu bastante nesse tempo e vejo que para o mercado de marketing, precisamos estar o tempo todo nos atualizando. O marketing tem tantas vertentes que o evento abre muitas oportunidades para a gente conhecer outras empresas, palestrantes e assuntos que, talvez, a gente nunca pensaria em se aprofundar — analisa.

Danielli Dagostin veio de Blumenau para participar do evento. Neimar De Cesero / Agencia RBS