Economia

Networking e conhecimento
Notícia

Gramado Summit começa com destaque para a inovação e relações humanas 

Evento reúne mais de 350 palestrantes e 500 empresas para debater inovação, tecnologia e negócios com enfoque nas relações humanas

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS