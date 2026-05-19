Flores da Cunha conquista prêmio nacional com projeto de incentivo ao empreendedorismo feminino 

O prefeito César Ulian participou da cerimônia acompanhado da primeira-dama e idealizadora do Projeto Donna, Lisiane Ulian. Divulgação / Divulgação

O projeto Donna, da prefeitura de Flores da Cunha, ganhou o primeiro lugar no Prêmio Nacional Sebrae "Prefeitura Empreendedora", na categoria Inclusão Socioprodutiva. A cerimônia ocorreu nesta segunda-feira (18), em Brasília, reunindo iniciativas de destaque de todo o Brasil voltadas ao desenvolvimento econômico, fortalecimento do empreendedorismo e valorização das potencialidades locais.

O projeto se consolidou como uma iniciativa voltada ao fortalecimento feminino, geração de oportunidades, incentivo ao empreendedorismo, qualificação e valorização das mulheres, promovendo acolhimento, desenvolvimento pessoal e autonomia por meio do trabalho e da capacitação.

Nesta 13ª edição do Prêmio, participaram 2.818 iniciativas, representando 1.934 municípios de todas as unidades federativas brasileiras. Com a conquista, Flores da Cunha ocupa uma posição de destaque no cenário nacional ao apresentar um projeto com impacto social, humano e transformador voltado às mulheres florenses.

O prefeito César Ulian participou da cerimônia acompanhado da primeira-dama e idealizadora do Projeto Donna, Lisiane Ulian. A iniciativa também teve a participação da vice-primeira-dama, Edilene Rech, e foi desenvolvida de forma integrada entre diversas secretarias municipais, parceiros e lideranças da comunidade.

— Ver Flores da Cunha sendo reconhecida como primeiro lugar do Brasil com um projeto tão humano é algo que emociona profundamente. O Donna nasceu do desejo de criar oportunidades reais, de acolher mulheres, incentivar sonhos e mostrar que cada uma delas tem potencial para crescer, empreender e transformar sua própria realidade. Levar o nome de Flores da Cunha para todo o país por meio de histórias de transformação é algo que nos enche de gratidão e reforça ainda mais a importância de investir nas pessoas — afirmou Lisiane.

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O que é o Projeto Donna

O projeto Donna, da prefeitura de Flores da Cunha, apoia mulheres na busca por autonomia financeira, seja no mercado de trabalho ou no empreendedorismo. A iniciativa já impactou mais de 970 participantes em quase dois anos, tendo sido premiada na etapa estadual do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora e, agora, vencedora da etapa nacional.

Criado dentro do programa Flores+Renda, o projeto vai além da qualificação profissional, buscando desenvolver as mulheres de forma integral. Entre as ações, destaca-se a Etapa Casulo, realizada com a B2Ella Hub, que oferece mentorias e workshops para estruturar negócios.