Economia

Reconhecimento
Notícia

Flores da Cunha conquista prêmio nacional com projeto de incentivo ao empreendedorismo feminino 

A iniciativa denominada Donna ganhou primeiro lugar no Prêmio Nacional Sebrae "Prefeitura Empreendedora", na categoria Inclusão Socioprodutiva. A cerimônia ocorreu na segunda-feira (18), em Brasília 

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