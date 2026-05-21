Entre fios, máquinas e tradição: saiba como são produzidas as malhas de tricô de Nova Petrópolis 

A Tricofest seguirá movimentando a Região das Hortênsias até o fim de julho. A feira, que começou no último dia 8, permanece em Nova Petrópolis até 21 de junho antes de seguir para Picada Café, onde ocorre de 3 a 26 de julho. Com entrada gratuita, o evento é realizado de sexta-feira a domingo, e a organização espera superar os 200 mil visitantes registrados no ano passado.

De acordo com a Associação das Malharias de Nova Petrópolis e Picada Café, que organiza a feira, a maioria das empresas do setor é de pequeno porte e de perfil familiar, empregando, em média, seis pessoas, além de gerar trabalhos indiretos. Conforme a organização da Tricofest, a projeção é de movimentar aproximadamente R$ 11 milhões ao longo do evento.

Somadas as duas cidades, são cerca de 40 malharias, das quais 26 participam da feira. Claudio Schneider é o proprietário de uma delas, localizada às margens da RS-235. A empresa foi criada por ele e pela esposa Rosângela, que já tinha experiência no setor, em 1995. Hoje, além do casal, os filhos Giovani e Gabriel também trabalham no empreendimento. São ao menos seis pessoas diretamente envolvidas na operação, além de serviços terceirizados, como costuras e algumas etapas de finalização.

No início, há 30 anos, o processo era basicamente manual. Com o passar do tempo, a produção se aperfeiçoou e ganhou agilidade com o incremento da tecnologia. Hoje é comum que a maioria das fábricas adote, inclusive, máquinas importadas.

Schneider explica que a produção se inicia pela escolha dos fios que serão utilizados na peça. Alguns são comprados no Brasil, como em São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais, mas a maior parte é importada da China. Depois disso, é montado um programa em computador para a confecção do modelo.

— A cada estação trazemos alguns produtos novos, os principais que sempre vendemos ficam, e os novos colocamos junto. Pesquisamos bastante para procurar ideias de modelagens, que são feitas no computador. Por exemplo, se quero fazer uma blusa com um papagaio, procuro uma figura e crio o modelo.

Após as etapas iniciais, o sistema elaborado no computador é colocado nas máquinas de tecelagem, que fazem a parte produtiva. Após a tecelagem, as peças vão para uma etapa chamada de limpeza, em que são removidos, por exemplo, alguns fios. Na sequência são encaminhadas a uma passadeira, para depois seguirem para o corte e costura.

Em uma das últimas etapas, as máquinas automáticas saem de cena para dar lugar às máquinas de costura tradicionais, operadas manualmente. No remalho, a malha recebe as partes de acabamento, como golas, punhos e cavas. Para finalizar, o produto vai outra vez à passadeira, é dobrado e está pronto para a venda.

Na fábrica de Schneider são confeccionadas roupas masculinas e femininas, além de acessórios como luvas e toucas, e a linha home, que integra, por exemplo, almofadas. Ao todo, são mais de 100 itens em linha. Cada empresa tem o seu próprio ritmo produtivo. E segundo o empresário, são ao menos 50 blusas feitas por dia:

— Tem peças que pode levar 1h20min quando é cheia de detalhes. Touca (por exemplo) tu podes produzir mil em um dia, já fizemos isso.

As peças são vendidas em duas lojas próprias, localizadas no centro de Nova Petrópolis, além de serem revendidas para lojistas de outras cidades, como Gramado. A Tricofest, por sua vez, representa 25% do faturamento anual.

Expectativa para o frio

A empresa da família de Fabiane Zang foi criada em 1989, e atualmente tem três unidades em Nova Petrópolis e uma em Gramado. Eles fazem venda direta para clientes finais e para outros lojistas, com cada um dos segmentos representando 50% do faturamento do empreendimento.

— O planejamento de um produto começa com um ano de antecedência, com pesquisa de tendência, de matéria-prima. Aí é feito todo um processo de desenvolvimento, criação, que é feito dentro da empresa e buscamos criar uma identidade do produto. Fizemos testes de durabilidade, toque, lavagem. Depois de criada a coleção, vai para a etapa da confecção, que é interna — conta Fabiane.

São cerca de 40 empregos gerados diretamente. Fabiane conta que são produzidas roupas masculinas e infantis, além de acessórios. Um dos principais desafios é a adaptação ano após ano:

— Buscamos um produto que dure por mais tempo, mas todos os anos lançamos uma coleção nova. Os modelos não se repetem, sempre trazendo alguma novidade e inovação.

A empresa não está expondo na Tricofest. Mesmo assim, Fabiane conta que este é um momento importante do ano, uma vez que as peças de malha são mais vendidas no inverno, justamente quando a feira é realizada. Nas lojas, a maioria das vendas é feitas para turistas.

— A expectativa é boa em razão do frio, precisamos do inverno. Esse ano a expectativa é boa, o público tem procurado. Acreditamos que vai ser um ano bom, embora que já estamos começando a ter uma dificuldade com matéria-prima

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