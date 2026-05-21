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Entre fios, máquinas e tradição: saiba como são produzidas as malhas de tricô de Nova Petrópolis 

Tricofest espera superar 200 mil visitantes e movimentar cerca de R$ 11 milhões nas cidades-sede até julho.

Marcos Cardoso

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