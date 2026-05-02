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Com experiência e responsabilidade, aposentados ampliam a participação no mercado de trabalho da Serra

Nível de ocupação das pessoas com 60 anos atingiu recorde de 24,4% no último censo; assiduidade e comprometimento são as principais características citadas por quem contrata

Pedro Zanrosso

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