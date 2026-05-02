Com experiência e responsabilidade, aposentados ampliam a participação no mercado de trabalho da Serra

Responsabilidade, maturidade, assiduidade e força de vontade. A série de qualidades que as empresas buscam, e por muitas vezes reclamam não encontrar nos candidatos, pode estar em uma força de trabalho que atingiu, no último Censo do IBGE, um recorde de ocupação.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou aumento no nível de ocupação de pessoas com 60 anos, em 2024, com recorde de 24,4%, ante 23,0% no ano de 2023.
Na Serra, funcionários já aposentados são comuns em diversos setores e agregam experiência ao quadro de funcionários. Além disso, há o intercâmbio entre as gerações, benéfico para o ambiente de trabalho, e a visão das empresas em fazer contratações estratégicas de quem tem conhecimento acumulado e pode ajudar a evitar erros que a teoria digital não prevê.
A direção da farroupilhense Tecnova, empresa que recebe resíduos industriais, compacta e vende para fundições, não esconde que a contratação do engenheiro Ilson Vargas, 74 anos, se deu por conta do seu currículo e experiência na área de processos. No chão da fábrica, é ele quem indica para os colegas os tipos de materiais e suas utilizações.
— A grande maioria aqui tem idade para ser meu neto. Sempre trabalhei no metalmecânico, mas no setor automotivo, e até agora não me motivei a parar. Em 2016 até cogitei e não aguentei duas semanas. Me relaciono muito bem com os jovens, fui professor universitário e sempre tive essa convivência. O profissional que atinge o estágio, não só de idade mas de vivência, o que melhor pode oferecer é sua experiência. E a melhor coisa é saber que pode agregar — considera.
Na empresa, dirigida por Carlos Grasseli, são 160 funcionários. Além de Vargas, a Tecnova conta com outros três funcionários com mais de 60 anos e 20 colaboradores 50+.
— Não consigo enxergar idade, não olho como um rótulo, o que mais importa hoje é querer entregar. Queria o Vargas aqui porque ele conhece muito do ramo e tem contatos que podem abrir portas para novos negócios. E no dia a dia acaba sendo um professor — diz Grasseli.
Importância de se manter atualizado
No entanto, experiência apenas não basta para se manter no mercado de trabalho após a aposentadoria. Às vezes é preciso fazer como o comprador sênior da caxiense Hydrol, André Ricardo Boeira, 60, que se aposentou cedo, aos 47 anos, em 2013, mas voltou a estudar para não ficar para trás no mercado de trabalho. Para retornar às atividades, após uma demissão inesperada, Boeira contou com indicações e aceitou o desafio de trocar de área.
— Entrei no Linkedin e encontrei uma amiga que me indicou para o trabalho. Precisei sair da zona de conforto depois da aposentadoria, trabalhei a vida inteira na metalurgia e já estou há 10 anos no setor hidráulico. A gestão de materiais mudou um pouco ao longo do tempo, hoje utilizo inteligência artificial (IA) para encontrar fornecedores, mas é preciso conhecimento para fazer compras assertivas e não gerar estoque — diz Boeira.
Maturidade, assiduidade e força de vontade
Quem recruta também percebe a motivação do grupo em não ficar parado. Para a sergipana e analista de Recursos Humanos Miriam Schuster, a vontade de trabalhar dos aposentados na Serra foi um dos primeiros choques culturais experimentados na região.
— Quando cheguei aqui e vi vários aposentados ativos e felizes, descobri outra realidade. Em Sergipe é um cenário não só das empresas, mas das próprias pessoas que deixam de trabalhar quando se aposentam. Aqui eles gostam de estar em atividade, achei o máximo quando vi cartazes que ofertavam vagas para esse público e acrescentou na minha experiência como gestora de pessoas. E você tem neles maturidade, assiduidade e força de vontade, tem todo o pacote com pessoas que aprenderam desde cedo a serem trabalhadores — diz Miriam.
A colega Cristiane Cougo concorda. É ela quem divide a responsabilidade em contratar mão de obra para a Pituchinhus Indústria e Comércio de Confecções, de Farroupilha:
— Eu considero uma nova força de trabalho, o cenário passa por uma transformação, e competência não tem mais prazo de validade. É preciso ter o nível de entrega que focamos, e eles têm.
Dos quase 140 funcionários da empresa, cerca de 30% são pessoas a partir dos 50 anos. É o caso de Maria Proença, 66, que trabalhou por 14 anos em uma galvânica, mas foi afastada no início da pandemia por conta do risco de contágio.
— Minha filha trabalhava aqui e os comentários eram muitos bons. Aqui recebo as peças, cuido dos detalhes e faço a conferência para nada ir com defeito. Trabalhar é preciso também, porque só com a aposentadoria é difícil se manter — diz.
O que diz a legislação sobre aposentados trabalharem
A legislação não proíbe que aposentados exerçam atividades remuneradas. Entretanto, existem ao menos duas situações específicas em que há restrições para que os aposentados continuem trabalhando:
- Aposentados por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez): caso um aposentado por invalidez decida voluntariamente retornar ao trabalho, sua aposentadoria será automaticamente cancelada a partir da data de retorno às atividades. Isso ocorre porque o benefício é concedido quando o segurado não tem mais condições de continuar trabalhando. Assim, o retorno ao trabalho indica que não há mais incapacidade a longo prazo.
- Aposentadoria Especial (trabalhadores em atividades especiais, insalubres ou perigosas): os beneficiários da aposentadoria especial não podem continuar exercendo atividades de trabalho que sejam nocivas à saúde ou à integridade física.