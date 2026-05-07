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E-commerce, equidade nas organizações e valorização das pessoas: na Gramado Summit, Luiza Helena Trajano divide estratégias da Magalu

A corporação busca 50% de mulheres em cargos de liderança até 2030 e investe em diversidade geracional

Gabriela Alves

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