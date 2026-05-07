E-commerce, equidade nas organizações e valorização das pessoas: na Gramado Summit, Luiza Helena Trajano divide estratégias da Magalu

Luiza Helena Trajano divide estratégias da Magalu. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Protagonismo feminino e a valorização do ser humano são os conceitos principais para a história recente da Magalu, conforme a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano. A empresa tem investido em diversidade, equidade e reconhecimento de novas gerações de mão de obra, mas também dos trabalhadores 50+.

Na Gramado Summit, Luiza explicou de que forma a Magalu pretende alcançar os 50% de mulheres em cargos de liderança e como valorizar o ser humano no varejo.

Como alcançar a meta das mulheres em cargos de liderança?

A gente já deu um avanço muito bom, mas ainda tem muita coisa para fazer. E a gente acredita que quando a gente tiver 50% de mulheres junto com os homens, e nós não estamos brigando com os homens de jeito nenhum, a gente vai ter muito mais união, paz e equilíbrio.

Então, a gente quer ter 50% até 2030 (de mulheres em cargos de liderança), eu sei que é ousadia, e a gente está contando com muitos homens juntos. Não é uma luta minha, é uma luta do mundo.

Quando não se vê guerra em lugar que a mulher senta junto, nós precisamos disso. E eu estou muito feliz que os homens estão aderindo a isso, sem eles a gente não vai chegar nisso.

Qual a importância da diversidade nas corporações?

Nesse momento, onde o pessoal acha que todos os trabalhos que foram feitos de diversidade estão se acabando, eu digo que não.

Quem está querendo diversidade, quem está querendo mais humanização, mesmo sem ter consciência, é o consumidor final que sustenta as empresas.

Como fortalecer o varejo presencial, nas lojas, mesmo com o crescimento do e-commerce?

Nós fizemos uma galeria onde era a Livraria Cultura (em São Paulo, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista), que está sendo o maior sucesso. Eu vou mostrar com isso o por que a loja física não vai acabar. Ela tem que estar junto com o digital. As pessoas querem se encontrar.

Nessa galeria, a gente pôs muito sofá, muito lugar de encontro, resgatamos o passado, trouxemos o futuro. Então, de um lado você entra pela Pinacoteca, do outro é o digital. Você não precisa matar o passado para isso e está sendo um sucesso. Nós estamos recebendo visitas do mundo inteiro.

São cinco marcas do Magalu que estão lá. E tem gente que vai na hora do almoço, que vai durante o dia, que leva as pessoas, que come pipoca.

Como vocês têm inserido a Geração Z no mercado de trabalho nas lojas físicas?

E eu estava discutindo sobre como está difícil arrumar gente para trabalhar. Acontece que, pós-covid, as pessoas mudaram muito, principalmente a geração Z. Ela não quer trabalhar sem parar, ela quer ter área de lazer, ela quer estar em lugar que tem propósito. Ela não está trabalhando para trabalhar. Então, eu digo que se vocês tiverem o mesmo sistema de recrutamento que vocês tinham antes, não vão conseguir.

As pessoas mudaram e a geração jovem muda muito rápido. Então, a importância de misturar o jovem com o mais antigo é o que eu sempre acreditei. Então, no Magazine, senta num almoço comigo uma que tem 20 anos de empresa, mexendo com inteligência artificial, e um jovem menor aprendiz que acabou de chegar. E os dois estão se trocando. A gente acredita muito.

Qual o impacto de eventos como a Gramado Summit na criatividade e no crescimento do investidor médio?