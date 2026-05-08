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Do feed para a vida real: palestrantes da Gramado Summit apontam como marcas transformam conteúdo digital em cultura nas redes 

Gabriel Sukita, social marketing manager da Netflix, e Raquel Stein, creative strategist da Meta, destacam que essa transformação depende da escuta ativa das comunidades e da relevância para o público

Gabriela Alves

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