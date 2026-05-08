Do feed para a vida real: palestrantes da Gramado Summit apontam como marcas transformam conteúdo digital em cultura nas redes 

Gabriel Sukita, social marketing manager da Netflix (E) e Raquel Stein, creative strategist da Meta (D), com mediação de Rafael Martins, CEO e cofundador da Share. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Como levar o post do feed para a vida real? De que forma fazer o conteúdo virar cultura? No Palco Principal da Gramado Summit nesta sexta-feira (8), último dia do evento, Gabriel Sukita, social marketing manager da Netflix, e Raquel Stein, creative strategist da Meta, com mediação de Rafael Martins, CEO e cofundador da Share, dividiram com o público de que forma utilizam as comunidades online para bombar os conteúdos.

Para Raquel, tudo o que vira cultura precisa partir de pessoas e não de máquinas. Muito além do que é trend, a cultura está por trás disso. É ela que faz um assunto bombar ou não.

— Quando a gente vê a série da Netflix Drive to Survive, ela ressuscita a Fórmula-1. Quando ninguém mais falava disso, nem mesmo as marcas, a geração Z usa isso como estilo, não é nem tanto sobre os pilotos, os carros e as corridas — enfatizou.

Para Sukita, cada momento é diferente e cada produção requer uma estratégia:

— Se tivesse uma fórmula, todo mundo já saberia como fazer tudo virar cultura. Drive to Survive virou um gatilho para endossar. Um empurrão, mas quem fez com que a Fórmula-1 tivesse voltado para o palco e tenha uma cultura foram as pessoas. A galera no Instagram mostrando como ela usa a F-1 para se expressar ou para pertencer a um grupo — afirmou

Mas e para atingir as pessoas, que vão tornar o conteúdo uma cultura, qual a melhor estratégia? De que forma distribuir o conteúdo? Para Raquel, o conteúdo precisa se conectar com algo que seja importante na vida da pessoa. É preciso entender que cada indivíduo tem diversos motivadores e é preciso utilizar a criatividade para alcançar o máximo deles.

— A gente acaba tendo que falar de vários assuntos em todas as plataformas que a gente trabalha. O que a gente faz é olhar o outro, ouvir o outro, pensar o que aquele fã está a fim de consumir e o que aquele conteúdo pode ajudar — aponta.