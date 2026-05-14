Consultoria inédita no Simpósio do Varejo, em Caxias, promete orientar lojistas a montar vitrines para impulsionar vendas

Consultoria inédita no Simpósio do Varejo promete orientar lojistas a montar vitrines para impulsionar vendas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Como organizar uma vitrine para que o cliente tenha desejo de entrar na loja e comprar? O que é preciso para chamar a atenção das pessoas no primeiro ponto de contato? Essas e outras dúvidas dos lojistas serão respondidas em uma ação inédita do Sindilojas Caxias e Senac Caxias no 8º Simpósio Estadual do Varejo nesta sexta-feira (15).

O evento contará com uma consultoria de vitrines, com atendimento individual e criação de vitrines ao vivo. Seguindo o mote da edição de 2026, O futuro na vitrine, os participantes terão à disposição a Vitrine Experience, uma consultoria com o objetivo de ajudar lojistas a vender mais. Cada assessoria terá 45 minutos de duração e serão nove horários disponíveis ao longo do evento. As inscrições podem ser realizadas neste link.

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No Simpósio, que ocorre no hotel Intercity, haverá um espaço dedicado a transformar teoria em prática, com criação de vitrines ao vivo, além da demonstração de elementos que estimulam a permanência, o engajamento e a decisão de compra dentro da loja. A consultora de varejo Renata Crespo conduzirá a atividade, com atendimentos individuais para inscritos. A ideia é entender a realidade de cada empresa, propondo soluções aplicáveis e que façam sentido para o público de cada loja.

O 8º Simpósio Estadual do Varejo ocorre nesta quinta-feira (14) e sexta-feira, no Intercity Hotel Caxias, em Caxias do Sul.