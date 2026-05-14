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Consultoria inédita no Simpósio do Varejo, em Caxias, promete orientar lojistas a montar vitrines para impulsionar vendas

Cada assessoria terá 45 minutos de duração e serão nove horários disponíveis ao longo do evento. Inscrições devem ser feitas online

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