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Como está empreender em Caxias do Sul? Município abriu mais de 16 mil CNPJs em 2025

Ao mesmo tempo, cerca de 9,9 mil negócios foram fechados no ano passado, de acordo com dados do Sebrae, o que resulta em saldo positivo de 6,4 mil empresas. Em 2026, até agora, saldo é de 2,2 mil novos negócios

Bruno Tomé

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