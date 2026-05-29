Com plantão neste sábado, prefeitura de Caxias do Sul lança Refis 2026 para quitar dívidas de moradores

Atendimento ocorre no Centro Administrativo. Porthus Junior / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias do Sul divulgou, nesta sexta-feira (29), as condições do Programa de Recuperação Fiscal do Município, o Refis 2026. A iniciativa é uma oportunidade de regularização para contribuintes com pendências com os cofres públicos municipais.

Atualmente, segundo os dados, o município tem aproximadamente R$ 958 milhões em créditos inscritos em dívida ativa.

— O Refis permite a recuperação de créditos importantes para o município e auxilia na composição da média de arrecadação do ISS, que terá reflexos na distribuição futura das receitas do novo sistema tributário. É uma medida que beneficia tanto os contribuintes quanto o planejamento financeiro da cidade — diz o diretor da Secretaria da Receita Municipal, Mário Bortolini.

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O que prevê Refis 2026

O programa prevê descontos de até 100% sobre juros e multas para pagamentos à vista, além de condições especiais de parcelamento, com reduções que podem chegar a 60% e 50% dos encargos.

Também está mantida a possibilidade de doação em pagamento de imóveis, com desconto de até 90% sobre juros e multas, mediante análise técnica e interesse público por parte da prefeitura.

Data limite

Os contribuintes poderão aderir ao Refis 2026 até 30 de novembro. Entretanto, neste ano, os parcelamentos deverão ser concluídos até dezembro. Portanto, a quantidade de parcelas será reduzida gradualmente ao longo do período de adesão.

Prefeitura abrirá neste sábado (30)

A Secretaria da Receita Municipal terá atendimento especial neste sábado (30), das 9h às 12h, no Centro Administrativo. O plantão será destinado exclusivamente às demandas relacionadas ao Refis 2026.