Com plantão neste sábado, prefeitura de Caxias do Sul lança Refis 2026 para quitar dívidas de moradores

A prefeitura de Caxias do Sul divulgou, nesta sexta-feira (29), as condições do Programa de Recuperação Fiscal do Município, o Refis 2026. A iniciativa é uma oportunidade de regularização para contribuintes com pendências com os cofres públicos municipais.
Atualmente, segundo os dados, o município tem aproximadamente R$ 958 milhões em créditos inscritos em dívida ativa.
— O Refis permite a recuperação de créditos importantes para o município e auxilia na composição da média de arrecadação do ISS, que terá reflexos na distribuição futura das receitas do novo sistema tributário. É uma medida que beneficia tanto os contribuintes quanto o planejamento financeiro da cidade — diz o diretor da Secretaria da Receita Municipal, Mário Bortolini.
O que prevê Refis 2026
O programa prevê descontos de até 100% sobre juros e multas para pagamentos à vista, além de condições especiais de parcelamento, com reduções que podem chegar a 60% e 50% dos encargos.
Também está mantida a possibilidade de doação em pagamento de imóveis, com desconto de até 90% sobre juros e multas, mediante análise técnica e interesse público por parte da prefeitura.
Data limite
Os contribuintes poderão aderir ao Refis 2026 até 30 de novembro. Entretanto, neste ano, os parcelamentos deverão ser concluídos até dezembro. Portanto, a quantidade de parcelas será reduzida gradualmente ao longo do período de adesão.
Prefeitura abrirá neste sábado (30)
A Secretaria da Receita Municipal terá atendimento especial neste sábado (30), das 9h às 12h, no Centro Administrativo. O plantão será destinado exclusivamente às demandas relacionadas ao Refis 2026.
Os moradores poderão consultar débitos, fazer a emissão de guias, simulações de parcelamento, ter orientações e formalizar a adesão ao programa.