Economia

Descontos e parcelamento
Notícia

Com plantão neste sábado, prefeitura de Caxias do Sul lança Refis 2026 para quitar dívidas de moradores

Secretaria Municipal da Receita atenderá aos contribuintes que desejam aderir ao programa das 9h às 12h

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