Economia

Evento
Notícia

Com palestra de Cortella, evento Simecs Transforma trouxe reflexões sobre desafios que impactam indústria na Serra

Filósofo apresentou a palestra "Cenários Turbulentos, Mudanças Velozes", abordando temas como liderança, cultura organizacional, tomada de decisão

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS