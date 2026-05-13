Com palestra de Cortella, evento Simecs Transforma trouxe reflexões sobre desafios que impactam indústria na Serra

Cortella em palestra em Caxias do Sul. Giovani Boff / Divulgação

Foi realizado nesta quarta-feira (13), no UCS Teatro, em Caxias do Sul, o evento Simecs Transforma. O evento da entidade industrial teve como encerramento a palestra do escritor e filósofo Mario Sergio Cortella.

A palestra Cenários Turbulentos, Mudanças Velozes trouxe reflexões sobre liderança, cultura organizacional, tomada de decisão e os desafios enfrentados pelas organizações em um contexto de aceleração das mudanças e aumento das incertezas.

Nesta edição, o Simecs Transforma teve como mote o Dia da Indústria, celebrado em 25 de maio. O evento reuniu empresários, lideranças nacionais e especialistas para provocar o público a pensar sobre temas como transformação tecnológica, mudanças nas relações de trabalho e adaptação a um cenário econômico cada vez mais dinâmico.

A abertura do evento ficou com o painel Geopolítica, Tecnologia e Competitividade: os novos desafios da indústria brasileira, com a participação de representantes de três segmentos estratégicos da economia nacional.

Participaram José Carlos Sprícigo, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir); Régis Sell Haubert, vice-presidente e diretor da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee); e Ulisses Chaves, vice-presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

O debate abordou o fortalecimento da indústria nacional, os investimentos em inovação, os avanços tecnológicos e os efeitos das instabilidades internacionais sobre cadeias produtivas e mercados. Também estiveram em pauta temas como produtividade, competitividade, previsibilidade e capacidade de resposta das empresas diante de um cenário econômico marcado por mudanças rápidas e interdependentes.