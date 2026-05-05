Com ocupação hoteleira de quase 60%, Gramado Summit começa nesta quarta e movimenta a economia local 

Evento terá reunir mais de 350 palestrantes e 500 empresas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Apesar do movimento tranquilo nas ruas e calçadas de Gramado, as placas e ativações pela cidade não deixam o visitante esquecer: começa nesta quarta-feira (6) a nona edição da Gramado Summit, feira de inovação já consolidada como um dos principais encontros do setor na América Latina. A programação segue até sexta-feira, 8 de maio, com o tema "Make It Human". Ou seja, nesta edição, a ideia é deslocar o foco da "tecnologia pela tecnologia" e centrá-lo na inovação nas pessoas.

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A ocupação hoteleira no município chega aos 59%, conforme o Sindicato de Hotelaria da Região das Hortênsias (SindTur). O número é considerado bom, já que o evento ocorre durante a semana, período de menor movimento nos hotéis e restaurantes do município.

No Hotel Master Gramado, por exemplo, o número de reservas aumentou em 121% em comparação com o mesmo período no ano passado. A expectativa é de atingir 81% de ocupação no período da Gramado Summit.

— Iniciativas como a Gramado Summit, ou eventos corporativos e científicos, são muito bons porque quebram a sazonalidade do lazer. Nós somos um hotel que tem um grande peso no público de lazer, que tem data e hora para vir. Nas férias dos filhos, no período de Natal Luz. E um evento como a Gramado Summit quebra justamente essa sazonalidade – analisa o gerente de Estratégia Comercial e Inteligência de Dados da Rede Master Hotéis, Felipe Apolônio.

A expectativa do gerente de Estratégia Comercial e Inteligência de Dados da Rede Master Hotéis, Felipe Apolônio, é aumentar a ocupação em 81%. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ele explica que o público tende a chegar entre a terça-feira (5) e a quarta-feira (6) e, em sua maioria, são empresários e trabalhadores da área da criatividade.

— Tem gente que não vem para todos os dias do evento, mas o comum é chegar a partir de quarta. É até um comportamento meio diferente do comum, porque para lazer é bem normal as pessoas reservarem com 180 dias de antecedência. E neste, como é um público corporativo, teve um aumento bem expressivo de última semana para essa na procura por reservas — observa.

No restaurante Cantina Pastasciutta, na Avenida Borges de Medeiros, a expectativa é de aumentar em 30% o movimento durante o evento, seja com os participantes ou mesmo os painelistas da Gramado Summit, projeta o gerente corporativo Diego Veeck.

— A gente se prepara como se fosse um feriado, para ser bem sincero. É um evento que, além de atrair muita gente, traz pessoas importantes também, principalmente os palestrantes. E a gente tem uma remessa muito grande desses palestrantes nos nossos restaurantes. Tem uma alta temporada dentro do mês de maio — afirma.

O gerente corporativo do restaurante Cantina Pastasciutta, Diego Veeck, também espera aumento do movimento durante o evento. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Evento começa nesta quarta-feira (6)

A Gramado Summit ocupará 28 mil metros quadrados no centro de eventos e feiras Serra Park e vai reunir mais de 350 palestrantes e 500 empresas expositoras para debater inovação, tecnologia e negócios com foco no protagonismo humano. A expectativa é de reunir até 23 mil pessoas ao longo dos três dias.

Entre os palestrantes confirmados no primeiro dia, estão a psicanalista Maria Homem, o uruguaio Gustavo Zerbino, sobrevivente da tragédia dos Andes, em 1972, e o CEO do Rock In Rio, Luis Justo.

O evento terá 12 palcos paralelos. Entre eles, o Divergente, onde ocorrerá o debate de ideias a partir da perspectiva de que a inovação nasce do confronto de perspectivas e da liberdade de pensamento. Já o Insurgente promete libertar a inquietação do público, enquanto o Share terá o foco nas tendências de marketing e da comunicação. A cultura pop, os games e a tecnologia terão o seu espaço próprio no palco Geek.

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