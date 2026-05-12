Com Mario Sérgio Cortella na programação, evento Simecs Transforma ocorre nesta quarta em Caxias do Sul

Com a presença do filósofo e escritor Mario Sérgio Cortella na programação, ocorre nesta quarta-feira (13) mais uma edição do Simecs Transforma, evento promovido pelo sindicato que representa as indústrias metalúrgicas e metalmecânicas da Serra. Além do filósofo, a programação contará com palestras de lideranças de setores estratégicos da indústria brasileira.
Esta é a sexta edição do evento, que neste ano ocorre no UCS Teatro. O mote é a celebração ao Dia da Indústria, comemorado nacionalmente no dia 25 de maio.
Um dos destaques da programação é a palestra com Mario Sérgio Cortella, que vai falar sobre o tema "Cenários turbulentos, mudanças velozes". Filósofo, educador e escritor, com doutorado em Educação pela PUC-SP, ex-secretário de Educação de São Paulo e autor de mais de 45 livros, Cortella é conhecido pela capacidade de traduzir temas complexos para o cotidiano das organizações e, no palco, vai conduzir uma reflexão sobre liderança, cultura e tomada de decisões em tempos de aceleração e incerteza.
A agenda terá também um painel com José Carlos Sprícigo, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir); Régis Sell Haubert, vice-presidente e diretor da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee); e Ulisses Chaves, vice-presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Os três debatem o tema “Geopolítica, tecnologia e competitividade: os novos desafios da indústria brasileira”.
A programação também amplia esse olhar para os cenários em transformação, com o economista do Simecs Igor Morais, que ministra a palestra “Economia global em transformação: o que muda para a indústria brasileira”.
As inscrições para o evento já se encerraram, já que todos os ingressos disponíveis foram vendidos.