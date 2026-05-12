Economia

Olhares sobre a indústria
Notícia

Com Mario Sérgio Cortella na programação, evento Simecs Transforma ocorre nesta quarta em Caxias do Sul

Essa é a sexta edição da iniciativa, que neste ano ocorre no UCS Teatro. O mote é a celebração ao Dia da Indústria, comemorado nacionalmente no dia 25 de maio

Gabriela Alves

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