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Com mais de 100 empresas participantes, Dia Livre de Impostos ocorre nesta quinta-feira em Caxias do Sul

Consumidores poderão adquirir produtos e serviços com descontos de 33% ou equivalentes aos tributos incidentes. Ação promovida pela CDL Jovem Caxias busca conscientizar população sobre o peso da carga tributária no Brasil

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