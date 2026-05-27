Com mais de 100 empresas participantes, Dia Livre de Impostos ocorre nesta quinta-feira em Caxias do Sul

O Impostossauro, mascote da campanha, estará circulando pela cidade no dia 28 de maio. Silvia Zambianco Riva da Costa / Divulgação

Caxias do Sul recebe, nesta quinta-feira (28), mais uma edição do Dia Livre de Impostos. Promovida pela CDL Jovem, a ação contará com a participação de mais de 100 empresas dos setores de comércio, serviços e indústria, e faz parte de uma ação nacional de conscientização sobre a alta carga tributária brasileira.

Durante a ação, os consumidores poderão adquirir, ao longo do dia, produtos e serviços com descontos de 33% ou equivalentes aos tributos incidentes, permitindo visualizar na prática o impacto dos impostos nos preços pagos diariamente. A lista completa das empresas participantes e das ações promocionais pode ser conferida no site oficial da campanha: Dia Livre de Impostos.

Entre os negócios participantes estão as redes de postos Gambino (São Pelegrino, em Caxias do Sul; Barcelos, em Farroupilha; e São Francisco, em Bento Gonçalves), Sander (Sagrada Família, em Caxias do Sul) e SIM (Cidade Nova, Caxias do Sul), além das 49 lojas da rede de Supermercados Andreazza no Rio Grande do Sul. Entre outros segmentos que integram o Dia Livre de Impostos estão empresas de vestuário, móveis, saúde, bem-estar, academia, seguros, consultoria, reparos e pet shop.

Em Caxias, o Posto SIM localizado na Rua João Nichele, 2227, começará a distribuir as 80 senhas a partir das 6h30min. Cada senha dará direito a até 20 litros de gasolina comum por CPF, e o pagamento deverá ser feito com PIX, dinheiro ou cartão de débito. O abastecimento começará às 7h30min.

No Posto Sander da Rua Atílio Andreazza, 785, serão 50 senhas, com limite de 20 litros por CPF, que começarão a ser distribuídas às 6h30min, com o abastecimento se iniciando às 7h.

Já no Posto Gambino da Rua Pinheiro Machado, 2589, serão distribuídas 300 senhas de 15 litros a partir das 18h. Para participar, os consumidores deverão apresentar o aplicativo oficial dos Postos Gambino já instalado no celular no momento da retirada da ficha. A apresentação do aplicativo será obrigatória para liberação do benefício.