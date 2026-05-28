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Com gasolina a R$ 3,99, caxienses aproveitam o Dia Livre de Impostos

Uma das primeiras ações da campanha promovida pela CDL Jovem foi no posto SIM da Rua João Nichele, com 80 fichas distribuídas para até 20 litros de combustível

Marcos Cardoso

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