Com gasolina a R$ 3,99, caxienses aproveitam o Dia Livre de Impostos

Uma das primeiras ações da campanha promovida pela CDL Jovem foi no posto SIM da Rua João Nichele. Marcos Cardoso / Agencia RBS

Como tradicionalmente ocorre, os caxienses amanhecerem em filas nesta quinta-feira (28) para garantir preços mais baratos no Dia Livre de Impostos. Promovida pela CDL Jovem, a ação conta com a participação de mais de 100 empresas dos setores de comércio, serviços e indústria, e faz parte de uma ação nacional de conscientização sobre a alta carga tributária brasileira.

Durante a ação, os consumidores poderão adquirir, ao longo do dia, produtos e serviços com descontos de 33% ou equivalentes aos tributos incidentes, permitindo visualizar na prática o impacto dos impostos nos preços pagos diariamente. A lista completa das empresas participantes e das ações promocionais pode ser conferida no site oficial da campanha: Dia Livre de Impostos.

O Posto SIM da Rua João Nichele foi um dos primeiros a iniciar as ações, com a distribuição de senhas às 7h. Cada uma dava direito a comprar até 20 litros de gasolina comum por CPF. O abastecimento começou às 7h30min. Assim como no ano passado, Juliano Vargas foi o primeiro da fila, chegando por volta de 5h45min.

Como tradicionalmente ocorre, os caxienses amanhecerem em filas nesta quinta-feira. Marcos Cardoso / Agencia RBS

Quem também chegou cedo foi Roniere Marques de Oliveira. Morador do bairro Serrano, aproveitou que trabalha perto do posto para garantir o valor:

— Acordei e vim, cheguei por volta de 5h, trabalho aqui perto. Ajuda porque o valor dá meio tanque.

Também no início da manhã o Posto Sander da Rua Atílio Andreazza distribui 50 senhas, com limite de 20 litros por CPF. Já no final do dia será a vez do Posto Gambino da Rua Pinheiro Machado, onde serão distribuídas 300 senhas de 15 litros a partir das 18h. Para participar, os consumidores deverão apresentar o aplicativo oficial dos Postos Gambino já instalado no celular no momento da retirada da ficha.

Maurício Afonso, diretor da CDL Jovem explica que a ideia é conscientizar sobre a carga tributária e o baixo retorno do impostos pagos.

— Acredito que vai ser o maior Dia Livre da história de Caxias do Sul, passamos de 100 empresa e, quando iniciamos, a ideia era procurar empresas e segmentos que realmente impactam no bolso do consumidor, como é o caso do combustível e dos alimentos — explica Afonso.