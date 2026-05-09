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Com Brasil como quarto maior produtor mundial, suco de uva da Serra consolida mercado próprio

A produção nacional em 2025, segundo a ABE, foi de 420 milhões de litros. A maior parte vem da região. Ao mesmo tempo, indústrias da região comercializam a bebida para o país inteiro

Bruno Tomé

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