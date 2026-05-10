Com a presença de novos países, Wine South America volta nesta semana a Bento Gonçalves

Feira internacional apresenta tendências de mercado em Bento Gonçalves. César Silvestro / Divulgação

Com mais de 400 marcas envolvidas, degustação de vinhos de 10 Estados brasileiros e grande presença de italianos e portugueses, a Wine South America (WSA) volta a Bento Gonçalves a partir desta terça-feira (12) na Fundaparque.

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A diretoria da feira, direcionada a profissionais do setor vitivinícola, considera a programação deste ano como a maior de todas as edições e celebra o interesse de novos mercados pela feira, como o da Nova Zelândia e da Alemanha.

Ao todo, a feira receberá expositores de 20 países e estima movimentar mais de R$ 110 milhões em negócios. São esperados mais de 7 mil visitantes, que poderão conferir mais de 5 mil rótulos de vinhos e espumantes.

Além disso, a WSA recebe pela primeira vez, segundo o diretor da feira, Marcos Milanez, expositores de Goiás e do Espírito Santo, e dobra a participação de italianos e portugueses.

— O mercado brasileiro tem um potencial enorme de crescimento e deve se unir aos vinhos internacionais para promover o consumo. Consumimos cerca de três litros per capita, enquanto europeus chegam a 40 litros per capita. Acreditamos que podemos dobrar o consumo brasileiro atraindo novos consumidores — afirma Milanez.

O auditório principal traz temas como inteligência de mercado, reforma tributária e e-commerce de vinhos. Já no Wine Talks, empresários e operadores do setor vão compartilhar experiências reais e aplicáveis.

Entre os palestrantes estão representantes de marcas como wine.com.br, Moët Hennessy Brasil, Zona Sul Supermercado, Casa Valduga, Aurora e Vila Porto Vinhos.

Grande Prova de Vinhos valoriza produção nacional

A Grande Prova Vinhos do Brasil integra a programação da Wine South America como uma das principais iniciativas de avaliação e reconhecimento da produção nacional. Com curadoria especializada e realizada pelo Grupo Baco Multimídia, o evento chega à 11ª edição com o maior número de amostra a serem avaliadas às cegas: serão 1.291 amostras de 10 Estados.

Esta edição contou com a inclusão de novas categorias, como Nebbiolo, Sangiovese, Riesling Renano, Lorena, Cortes Bordaleses e espumantes sem álcool. A cerimônia de premiação dos destaques da Grande Prova ocorrerá na quarta-feira (13), às 18h.