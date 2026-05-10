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Com a presença de novos países, Wine South America volta nesta semana a Bento Gonçalves

Fundaparque recebe feira direcionada a profissionais do setor vitivinícola a partir de terça-feira (12). Na área de conteúdo, destaque para debates sobre tributação e acordo do Mercosul

Pedro Zanrosso

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