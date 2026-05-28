Caxias do Sul gera 103 vagas de emprego em abril; cenário aponta desaceleração no mercado de trabalho

Indústria segue como a principal geradora de empregos na cidade. Ulisses Castro / Agencia RBS

Abril representou um período de grande rotatividade de trabalhadores, mas pouca expansão no mercado de trabalho em Caxias do Sul. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referentes ao mês passado indicam que a cidade teve saldo de 103 vagas formais.

O mês com o melhor desempenho, até o momento, continua a ser fevereiro, com abertura de 2.843 vagas com carteira assinada. Contudo, no mês a seguir, em março, foi registrado o maior número de demissões (9.740), no ano, superou as contratações (9.430). O pior resultado de 2026 foi puxado especialmente pela agropecuária, quando o setor registrou saldo negativo de 723 vagas.

Na prática, o mercado deixa para trás o impacto pontual das safras e passa a refletir mais diretamente nas condições econômicas, como juros elevados e consumo enfraquecido.

Comércio tem saldo negativo, em abril

Foram 8.267 admissões e 8.164 desligamentos em abril. Apesar do saldo positivo, o volume de admissões e desligamentos, ambos acima de 8 mil, aponta um mercado com alta rotatividade, em que há mais substituição de trabalhadores do que geração de novos empregos.

O setor com maior número de demissões, em abril, foi o comércio, com saldo negativo de 103 vagas.

— É um resultado que já esperado, tendo em vista a alta inadimplência e a permanência da taxa de juros, que não caiu na velocidade esperada — avalia o economista Mosar Leandro Ness.

Segundo o professor, a grande surpresa apresentada pelos dados de abril foi justamente a movimentação negativa no comércio. Diante disso, a expectativa de que a economia retome índices positivos está enfraquecendo.