Caxias do Sul fecha o primeiro trimestre com mais de 155 mil pessoas com dívidas registradas no SPC

Número de endividados representa 36,5% da população economicamente ativa, segundo a CDL. Porthus Junior / Agencia RBS

No momento em que Caxias do Sul registra 155 mil pessoas com dívidas em atraso, o maior número dos últimos cinco anos, uma plataforma que pode ajudar parte delas foi lançada nesta segunda-feira (4). Em Brasília, foi apresentado o programa Novo Desenrola Brasil, que reúne uma série de medidas para facilitar a renegociação de dívidas, inclusive com o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Ainda não foram divulgados quantos inadimplentes o programa pode contemplar em Caxias do Sul. O público-alvo é de brasileiros com renda de até cinco salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105. As contas devem estar atrasadas também entre 90 dias e dois anos, contemplando especialmente as dívidas bancárias (confira as regras ao fim da matéria).

Os interessados terão 90 dias para renegociar as respectivas dívidas a partir desta terça-feira (5).

O governo federal projeta que a plataforma pode alcançar 20 milhões de brasileiros. Uma das novidades é a possibilidade de o trabalhador utilizar até 20% do FGTS ou R$ 1 mil do fundo — o que for maior. Há modalidades ainda para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), empresas e agricultores familiares.

— Este programa, criando essa possibilidade de recuperar o crédito, ajuda não só as famílias, como também impactará positivamente sobre o comércio local. Vai impactar a reboque de tudo isso no próprio setor industrial, que produz para o comércio local. Todos saem ganhando quando o consumidor consegue quitar os débitos e estar apto para novas compras — analisa a economista e professora da Universidade de Caxias do Sul (UCS) Maria Carolina Gullo.

Cenário da inadimplência em Caxias

Pesquisa divulgada por CDL Caxias e SPC Brasil demonstra que 155.244 pessoas estavam com dívidas registradas no SPC no município ao fim do primeiro trimestre deste ano. O número representa 36,5% da população economicamente ativa. O levantamento se refere às pessoas que estão com o nome negativado. Ou seja, com dívidas em atraso.

Conforme o Núcleo de Informações de Mercado da CDL Caxias, o número acende um alerta por conta do aumento, especialmente de um ano para o outro. No comparativo de março de 2025 a março de 2026, o acréscimo é de 8,4%.

A pesquisa demonstra também que o número médio de dívidas por pessoa devedora é de 2,67. Já o valor médio é de R$ 6.488.

Das dívidas, 74,4% estão com atraso de mais de um ano. Enquanto isso, o principal setor que os caxienses devem é o bancário, que acumula 66,4% das contas a pagar.

No momento, não há como relacionar os dados da pesquisa da CDL Caxias e SPC Brasil com o Novo Desenrola Brasil. De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério da Fazenda, os dados regionalizados de quantas pessoas podem participar do programa estão em levantamento e devem ser divulgados futuramente, uma vez que a plataforma conta com regras próprias.

Programa Desenrola

Quais dívidas poderão ser renegociadas?

O novo programa permite negociar dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito direto ao consumidor e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Para renegociar no Desenrola Brasil, a dívida deve ter sido contratada até 31 de janeiro de 2026 e estar atrasada entre 90 dias e dois anos.

Taxas

Conforme o governo federal, os juros da renegociação serão de, no máximo, 1,99%.

Limite

O Novo Desenrola estabeleceu teto de até R$ 15 mil por pessoa como valor máximo da dívida renegociada após os descontos. O teto é por instituição financeira.

O quanto da dívida será abatida?

Com a renegociação, o governo federal estipula que o trabalhador consiga amortizar entre 30% e 90% do valor devido.

Uso do FGTS

Cada trabalhador poderá utilizar até 20% do saldo do seu FGTS ou até R$ 1 mil, o que for maior, para amortizar a dúvida.

Nesse caso, a Caixa Econômica Federal será responsável por transferir o saldo diretamente ao banco onde há a dívida, sem que ele seja sacado pelo trabalhador. No entanto, a medida está atrelada à proibição de cadastro em sites de apostas por um ano.

Prazo

A partir de terça-feira (5), os interessados terão 90 dias para renegociarem as dívidas por meio do Desenrola.

A primeira parcela poderá ser paga em até 35 dias após o novo acordo ser fechado. O saldo da dívida deverá ser totalmente quitado em até 48 meses – quatro anos.

Desenrola Fies

Estudantes interessados em quitar um dívida do crédito estudantil terão 12% de desconto do valor principal e isenção dos juros e multas para realizar o pagamento à vista.

Também será possível parcelar o saldo devido em até 150 vezes, com desconto dos juros e multas acumulados.

Desenrola Empresas

Para microempresas, com faturamento anual de até R$ 360 mil, as regras serão as seguintes:

A carência de máximos passará de 12 para 24 meses

O prazo para quitar a dívida vai subir de 72 para 96 meses

A tolerância de atrasos para concessão de novos créditos passa de 14 para 90 dias

Aumento do valor total do crédito de 30% do faturamento (com teto de R$150 mil) para 50% (com novo teto em R$ 180 mil). É mais crédito barato para a empresa se financiar

Para micro e pequenas empresas, com faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano, as alterações serão diferentes:

Carência de 12 para 24 meses

O prazo máximo da operação subirá de 72 para 96 meses, diluindo o peso do pagamento da dívida no caixa da empresa

A tolerância no atraso para concessão de novos créditos subirá de 14 para 90 dias

Aumento do valor total do crédito de R$ 250 mil para R$ 500 mil. É mais crédito barato para a empresa se financiar

Desenrola Rural

Amplia o prazo do Desenrola Rural, permitindo que mais agricultores familiares renegociem e liquidem dívidas antigas. Esses agricultores são sobretudo de baixa renda.

Os dados na íntegra

Como verificar e quitar dívidas

Aos caxienses com o nome negativado ou com dívidas em atraso, há três formas consultar o CPF e dar o encaminhamento junto ao SPC Brasil para o pagamento delas. Confira abaixo: