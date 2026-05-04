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Caxias do Sul fecha o primeiro trimestre com mais de 155 mil pessoas com dívidas registradas no SPC

De acordo com pesquisa da entidade e CDL Caxias, número corresponde a 36,5% da população local economicamente ativa. Nesta segunda (4), para tentar resolver este tipo de problema, o governo federal lançou o Novo Desenrola Brasil, com público-alvo com renda de até cinco salários-mínimos, de R$ 8.105

Bruno Tomé

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