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Autor de "Coisa de Rico" palestra no Gramado Summit e fala em como manter relevância diante do público

Público lotou o Palco Principal nesta sexta-feira para ouvir Michel Alcoforado. Ao contrário do que as pessoas estavam esperando, ele não falou sobre o livro que o tornou muito conhecido, mas sobre economia da atenção

Gabriela Alves

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