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Aumento da renda em 137% e autonomia: projeto impulsiona empreendedorismo feminino em Flores da Cunha

Projeto Donna já impactou mais de 970 mulheres em quase dois anos, com aumento médio de renda mensal das participantes de R$ 800 para R$ 1,9 mil. Iniciativa ganhou reconhecimento estadual e agora concorre a prêmio nacional 

Renata Oliveira Silva

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