Até para assar carne: frio aquece procura por lenha em Caxias do Sul

Carregamento no Comércio de Lenhas Castilhos, no Desvio Rizzo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com a queda das temperaturas na Serra, cada um tem seu costume preferido para amenizar o frio. Muitas famílias optam pelas lareiras ou fogão a lenha para deixar o lar aconchegante. Alguns a procuram até para assar carne. Os hábitos ajudam a movimentar um mercado que chegou ao valor de produção de R$ 1,1 bilhão no Estado em 2024, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

É o dado mais recente do setor que também atende restaurantes, como pizzarias e churrascarias, e hotéis. Em Caxias do Sul, produtores e vendedores relataram que o maior público que procura o produto no município é para o uso particular.

É o que conta um dos proprietários do Comércio de Lenhas Castilhos, na região do Desvio Rizzo. Há mais de 20 anos no mercado, Paulo Castilhos, 76, relata que os consumidores preferem comprar o produto em metro.

— Nós vendemos em saco e vendemos em metro. A maior parte da lenha que sai aqui é em metro, é metro avulso, sem ensacar. Medimos em cima da caminhonete e entregamos para o cliente — descreve Castilhos.

O preço da lenha em metro varia de R$ 280 a R$ 380. Já ensacada fica entre R$ 25 e R$ 30, com o peso que pode chegar até 20 quilos.

Castilhos trabalha com o filho Luís Fernando, 44, e com o genro Antônio da Trindade da Silva, 50. O negócio é exclusivo para a venda de lenha.

Juntos, trabalham praticamente o dia inteiro e dividem as funções entre o preparo da lenha, o carregamento e a entrega para os clientes.

Um costume que o vendedor revela conforme o perfil dos clientes é a procura durante o ano inteiro. Há estabelecimentos como pizzarias, por exemplo. E mesmo no uso particular, há quem compre para fazer estoque.

Assim, mesmo que as vendas aumentem consideravelmente no inverno, o negócio não para durante o ano.

— Nós vendemos mais de cem metros só no verão para os clientes que compram para guardar para o inverno — afirmou o proprietário.

Até para assar costelão

Já na Carvão Zanetti, no Esplanada, a sócia proprietária Marcilene Zanetti, 31, conta que o calor fora de época fez com que as vendas começassem um pouco mais tarde. No caso da empresa, que atua desde 1981 no mercado familiar, a lenha de acácia é vendida ensacada — geralmente com peso de 10 quilos ou de gravetos ensacados em dois quilos.

Estoque de lenha na Carvão Zanetti. Marcilene Zanetti / Divulgação

— A maior parte dos nossos clientes é de residenciais e mercados, porque nós trabalhamos com a lenha ensacada para trazer mais conforto e praticidade para os nossos clientes — explicou Marcilene.

Mesmo sendo considerado um produto sazonal, Marcilene afirma que possui disponibilidade o ano inteiro. A empresa, inclusive, possui produção própria.

Dentro dos compradores mais convencionais, há casos de clientes que compram também para assar carne.

— É algo que vem crescendo, principalmente para costelão — exclamou.

De acordo com a sócia, neste ano a empresa também segurou o preço médio do ano passado, apesar do aumento no setor provocado pela inflação dos combustíveis. Marcilene prefere não falar nos valores praticados no negócio.