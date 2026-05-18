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Até para assar carne: frio aquece procura por lenha em Caxias do Sul

De acordo com vendedores, o principal consumidor ainda é aquele que usa o produto em casa. Estabelecimentos como pizzarias e churrascarias também movimentam vendas

Bruno Tomé

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