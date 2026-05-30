Acolhimento aos clientes, franquia e loja que começou no armário de casa: como é o mercado da moda circular para roupas infantis em Caxias

Modelo é uma opção para que as roupas sigam no mercado. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

As mães e os pais sabem bem como as crianças crescem rapidamente. E é nesse processo que uma roupa que em um dia serve, no outro deixa de ser utilizada no piscar de olhos. Em muitos casos, as peças são repassadas para irmãos e primos, ou até mesmo vendidas em grupos de WhatsApp, por exemplo. E a opção de comercialização tem se tornado uma tendência no mercado formal, com bazares, brechós e outras lojas inseridas dentro de um contexto conhecido como moda circular.

Segundo o professor Renan Isoton, coordenador do curso de Moda da Universidade de Caxias do Sul, esse segmento conhecido como economia circular visa que um produto não tenha um fim, ou um processo convencional de consumo, em que normalmente a matéria-prima é extraída da natureza, o produto é feito, as pessoas compram e por fim ele é descartado:

— Um exemplo bem legal de moda circular, que talvez nem tínhamos nome da época para dizer que era um conceito circular, é o blusão de tricô. Alguém faz ele, quando não gosta mais desmancha e faz um colete, uma manta. Isso é um conceito circular que até então era usado como forma de economia, ou seja, tu não podias comprar uma lã nova, tu desmanchavas o antigo e fazia o novo. Muitas famílias fazem isso desde sempre.

Apesar do crescimento da modalidade, não há números de lojas em Caxias do Sul ou percentual que elas ocupam no faturamento do setor. Marcos Rossi Victorazzi, vice-presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços (CIC), afirma que se trata de um modelo de negócio novo e que está tomando forma nos últimos anos, principalmente por ser voltado à consciência ambiental, de reutilizar tanto brinquedos quanto roupas.

— Como negócio, percebemos que essas novas economias vão surgindo e ganhando espaço. Nossa preocupação como entidade é no entender como esse modelo está inserido do ponto de vista tributário, se são empresas regularizadas, que fazem isso de forma oficial, registro de empregados, CNPJ, emitem nota fiscal da venda dos produtos, no sentido de não criar uma concorrência desleal de economia informal — contextualiza.

SAIBA MAIS

:: A matéria-prima usada para fazer o produto permanece no ciclo gerando economia, lucro. Um exemplo prático é uma calça jeans, que pode virar uma bermuda jeans, passa mais uns anos, é desmanchada e vira um forro de estofado, que fica mais um tempo, se desmancha, esgaça o algodão e vira um forro de isolamento térmico e acústico para casa, depois de mais de cem anos, por ser 100% algodão. Isso falando de matéria-prima ecológica. Falando de artificial, pode estar dentro de outras cadeias produtivas, como, por exemplo na dos catadores de latinhas.

:: A economia circular também pode ser voltada para peças em boas condições de uso, como no caso dos brechós e bazares. O foco não é apenas que as roupas sejam vendidas por um preço mais baixo, mas que sim ocorra ainda o ciclo econômico de um produto.

:: Um outro braço da moda circular é o upcycling, que agrega mais valor à peça. Por exemplo, em uma calça rasgada troca-se zíper, botão, tinge, ela passa por um processo de revitalização e agrega mais valor.

Mais do que vender, acolher

Situada em um prédio comercial de 1,2 mil metros quadrados na Rua Os Dezoito do Forte, em São Pelegrino, a Baby Bazar foi criada em 2015 por Kelli Menegol. A loja trabalha com moda circular voltada ao público infantojuvenil em Caxias. Por lá, os clientes encontram peças de vestuário desde recém-nascidos aos 16 anos — novas e seminovas, que representam 80% do faturamento —, além de calçados, carrinhos, brinquedos, entre outros. O movimento é variado ao longo do ano, e o principal público são as mães.

— O inverno é o carro-chefe, acaba movimentado mais, mas varia muito — conta a gerente Ana Raquel Fonseca Rodrigues.

Para peças seminovas, a loja tem critérios pré-estabelecidos para adquiri-los como, por exemplo, um número mínimo de 15 itens e máximo de cem, estarem higienizadas, sem manchas, rasgos, furos ou descosturas, sem bolinhas, entre outros. Mas há exceções. Até por isso contam com um setor chamado de curadoria, onde são feitos pequenos restauros nas peças. Além disso, tudo passa por uma nova etapa de limpeza.

Priscila Jocelaine Corrêa, gerente geral da Baby Bazar, diz que diariamente são feitas 30 avaliações de peças e, aos sábados, esse número pode chegar a 60. São 30 funcionários, e na parte de avaliações trabalham três pessoas. E a loja vai além da venda, e foca na experiência e acolhimento das famílias.

— Pela estrutura, por ser uma loja grande, a maioria das pessoas entram aqui sem saber que é um brechó. Acabamos na apresentação, quando vamos receber o cliente, mostrando como um brechó, que trabalhamos com roupas usadas e novas, para que entendam. E fora a moda consciente que trazemos, temos algo inovador, como personalização de tênis, temos acessórios para crocs — explica Ana Raquel.

A Baby Bazar tem brinquedos para as crianças passarem o tempo enquanto os pais escolhem os produtos na loja, local para troca de fraldas, micro-ondas para aquecer comidas e cadeiras de amamentação. Além disso, tem um berçário de bebês reborn, onde as crianças podem entrar, escolher o seu, ver o peso e tamanho:

— Tornou-se uma experiência de venda, porque quando a criança leva a boneca, leva a certidão de nascimento, documento de identidade, é toda uma experiência — conta Vivian Santos, responsável pelo setor administrativo.

Mais de 600 lojas no país

Franquia, a Cresci, Perdi está no mercado desde 2014 e pode ser considerada umas das principais marcas do segmento no país — atualmente, são cerca de 660 lojas no Brasil, além de atuação na Argentina, Paraguai e Uruguai. Um dos franquiados em Caxias do Sul é Landivaldo Almeida Pereira, gestor da unidade que fica na Avenida Ruben Bento Alves, no bairro Santa Catarina.

Depois de trabalhar por mais de 30 anos no setor industrial, Pereira resolveu empreender. Natural do Paraná, na época morava em Jundiaí, no interior de São Paulo. Após estudar o sistema de franquias, resolveu investir na Cresci, Perdi, e a escolha por Caxias do Sul se deu por opção de mercado, e a loja foi aberta em 2022.

A loja na Perimetral conta com 600m², somando área de estoque, administrativo e loja. Ao todo, são 13 funcionários. A Cresci, Perdi trabalha com roupas, brinquedos e outros itens que que envolvem o universo infantil, do zero aos 16 anos.

Por lá também há peças novas, mas a moda circular é o carro-chefe. As pessoas que têm, por exemplo, peças seminovas em casa, podem levá-las para uma análise da loja e vendê-las. As roupas passam por um criterioso processo interno e, posteriormente, os dados são colocados em um sistema que vai gerar o valor de compra e venda. Essa modalidade é conhecida como "gira".

— Analisamos o modelo, por exemplo um body, se está em bom estado, e lançamos no sistema, se é de bebê ou grande, se é novo, se é de grife, o sistema diferencia e gera o valor que é sempre pelo lote, ou seja, quanto mais itens as pessoas trouxerem, maior o valor ofertado pelo sistema — revela Sara Almeida Rossini, coordenadora da loja.

Esse crédito é gerado de duas formas: o primeiro em um valor que o cliente pode receber via pix, e segundo é justamente o "gira", que é o crédito da loja válido por um ano, onde o cliente pode gastar total ou integralmente, e dá mais descontos aos produtos expostos na loja.

— Quando chega aqui faz um cadastro no caixa, identificamos o lote e encaminhamos ao setor de avaliação, e após feita a seleção, os que foram aprovados são lançados no sistema conforme marca, modelo e estado de conservação, e o sistema que gera o valor de compra, não é subjetivo — explica Landivaldo.

Atualmente são cerca de 2,3 mil clientes mensais na Cresci, Perdi da Perimetral Norte.

“O brechó nasceu no roupeiro da minha filha”

Após trabalhar anos no comércio caxiense, em 2015 Ariane Nunes da Silva engravidou da terceira filha, Júlia _ já tinha João Gabriel e Luísa. Naquele momento, saiu do emprego em virtude da rotina agitada, mas viu a necessidade de encontrar um novo sustento. Quando a filha mais nova completou dois meses, percebeu haver muitas roupas que não serviam mais:

— Eram roupas maravilhosas, algumas eu doei, mas pensei: "vou montar um negócio". Meu filho tinha 12 anos, na época gostava muito do computador, e eu disse: "João, faz uma página para a mamãe no Facebook, mas eu não quero aparecer". Aí ele pediu se (o nome) poderia ser Luísa, mas ele disse que precisaria ter um nome para o brechó, e em um momento eu disse: "Lulu, desce daí, que guria mais arteira" (em referência a uma brincadeira da filha). E ele colocou "Lulu arteira", criou uma personagem inspirada na filha e nasceu o brechó dentro do roupeiro — lembra.

Assim, as vendas se iniciaram pelo Facebook. Dois anos depois, alugou a primeira sala comercial, no bairro São José. Mas foi durante a pandemia, em um momento delicado para o setor comercial, que Ariane viu as vendas crescerem. Fazendo lives nas redes sociais, mostrava os produtos disponíveis e foi conseguindo novos clientes.

Em 2022, se mudou para outra unidade, a poucos metros de distância da primeira loja, em um local que sonhava ocupar. Mesmo assim, o comércio online segue como principal canal de vendas e representa 60% do faturamento diário, número que sobe para 90% em dias de chuva.

— Hoje posso dizer que temos quase 20 mil seguidores organicamente. Temos um alcance de público na venda online que todos os dias fazemos uma vitrine online no Instagram, conseguimos por stories (alcançar) 1,8 mil, 2 mil visualizações, então o nosso giro é muito rápido — conta Ariane.

A empresária possui um sistema de trocas, não fazendo compra das mercadorias dos clientes. Todas as peças são avaliadas e geram um crédito que pode ser trocado no período de um ano. Além disso, também trabalha com roupas novas. Duas vezes ao ano faz eventos no final da temporada de verão e de inverno, coloca com 50% de desconto, para limpar estoques da estação.