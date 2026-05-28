Economia

Acerto com o leão 
Notícia

A um dia do fim do prazo, mais de 26 mil pessoas precisam declarar o imposto de renda em Caxias do Sul 

A Receita Federal aguarda 56 mil declarações de moradores de Serra. Apesar disso, índice de entregas está acima de 80% tanto na cidade quanto na região. Prazo se encerra às 23h59min de sexta-feira (29)

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