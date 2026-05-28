A um dia do fim do prazo, mais de 26 mil pessoas precisam declarar o imposto de renda em Caxias do Sul 

Declarações podem ser feitas pelo próprio contribuinte, via aplicativo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Um dia antes do fim do prazo do Imposto de Renda, a maior parte dos contribuintes de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha já acertou as contas com a Receita Federal.

Até as 19h desta quinta-feira (28), foram entregues 149.600 declarações em Caxias, o que representa 85% do total estimado. Na região, o índice é ainda maior: 352.783 envios, equivalentes a 88,4% do previsto.

Mesmo assim, o número de pendências ainda é significativo. Em Caxias, cerca de 26 mil contribuintes ainda não prestaram contas. Na Serra, esse volume chega a 56 mil declarações que precisam ser enviadas até o prazo final.

A expectativa é de que 176.519 pessoas declarem o IR no município, enquanto que na região o total projetado deva passar de 409 mil envios.

Segundo o delegado da Receita Federal em Caxias do Sul, Leandro Tessaro Ramos, a tendência é de intenso movimento nas últimas horas.

— Agora na reta final é tudo muito dinâmico. A cada minuto, os indicadores mudam — afirma.

Quem precisa declarar em 2026

A Receita Federal elevou o limite de rendimentos tributáveis que obriga à entrega da declaração.

Neste ano, quem recebeu salários, aposentadorias, pensões, aluguéis ou outros rendimentos sujeitos ao ajuste acima de R$ 35.584 ao longo de 2025 está obrigado a declarar. O valor é maior que o exigido no ano passado, quando o limite era de R$ 33.888.

Vale lembrar que a obrigatoriedade de declarar e isenção de imposto são coisas diferentes: um contribuinte pode estar isento de pagar IR e ainda assim precisar entregar a declaração, caso os rendimentos de 2025 tenham superado esse teto.

Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil no ano precisa declarar, assim como quem vendeu bens com ganho de capital, realizou operações em bolsa acima de R$ 40 mil ou obteve lucros líquidos em renda variável. Também está obrigado quem terminou 2025 com bens e direitos avaliados acima de R$ 800 mil.

Aqueles que tinham atividade rural e obtiveram receita bruta acima de R$ 177.920 no ano passado, ou quer compensar prejuízos de anos anteriores, também precisa entregar o documento. O mesmo vale para quem se tornou residente no Brasil em qualquer mês de 2025 e estava nessa condição em 31 de dezembro.

A obrigatoriedade se estende ainda a contribuintes que venderam um imóvel residencial e usaram o valor para comprar outro dentro de 180 dias, aproveitando a isenção prevista em lei; a quem detinha trusts ou contratos similares regidos por lei estrangeira em 31 de dezembro; e a quem tinha aplicações financeiras, lucros, dividendos ou participações em entidades controladas no exterior, conforme as regras da Lei 14.754, de 2023.

Um ponto que pode gerar dúvida: quem recebe R$ 4,8 mil por mês já não tem desconto de IR no contracheque em 2026, mas, se esse contribuinte ultrapassou os limites de obrigatoriedade em 2025, ainda precisará entregar a declaração deste ano, prestando contas sobre o que recebeu quando as regras antigas estavam em vigor.

Aposentados e pensionistas

A mudança é especialmente vantajosa para aposentados e pensionistas com 65 anos ou mais. Além da nova faixa de R$ 5 mil, esse grupo já tinha direito a uma isenção adicional mensal de R$ 1.903,98 prevista em lei.

Somadas, as duas isenções fazem com que beneficiários que recebem até R$ 6.903,98 fiquem totalmente livres do imposto. Em alguns casos, o alívio pode representar cerca de R$ 4 mil a mais por ano na renda disponível.

Aposentados que ganham acima de R$ 7.350 não terão mudança. A tabela progressiva com alíquota máxima de 27,5% permanece inalterada para essa faixa.

Calendário de restituições

A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União o cronograma de pagamento das restituições referentes ao ano-calendário de 2025.

Serão quatro lotes: o primeiro será creditado em 29 de maio; o segundo, em 30 de junho; o terceiro, em 31 de julho; e o quarto, em 28 de agosto.