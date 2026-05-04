Economia

Acerto de contas
Notícia

A menos de um mês para o fim do prazo, 60% dos contribuintes ainda não declararam o Imposto de Renda em Caxias do Sul

Prazo se encerra às 23h59min do dia 29 de maio; quem enviar nesta semana poderá ser restituído no final de maio. Em toda a Serra, a Receita Federal ainda aguarda mais de 250 mil entregas

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS