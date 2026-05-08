A campeã do BBB 26 e o autor do best-seller “Coisa de Rico” estão entre as atrações do último dia da Gramado Summit

Programação encerra nesta sexta feira (8), no centro de eventos Serra Park, em Gramado. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O último dia da Gramado Summit traz grandes nomes ao Palco Principal do Serra Park, nesta sexta-feira (8), último dia do evento. Entre as atrações do dia estão a campeã do BBB 26 e fenômeno de engajamento, Ana Paula Renault, que fará a estreia como palestrante.

Ana Paula será a última atração do dia, prevista para as 18h30min. Ela ocupará o espaço que seria usado pelo ator Miguel Falabella, que não virá mais ao evento em função de uma pneumonia.

Ana Paula estreia com a palestra “Força, Vulnerabilidade e Coragem: o poder de ser quem se é”, com insights sobre as experiências pessoais, momentos de exposição extrema, as críticas e os recomeços.

Já o antropólogo e autor do best-seller "Coisa de Rico", Michel Alcoforado, uma das principais atrações do dia, tem palestra prevista para as 10h. Ele dividirá conhecimentos sobre “a economia da atenção pelas lentes antropológicas”.

Confira a extensa programação do evento no link www.gramadosummit.com. A Gramado Summit conta com 12 palcos paralelos, com programação simultânea. Entre eles, o Divergente, onde ocorrerá o debate de ideias a partir da perspectiva de que a inovação nasce do confronto de perspectivas e da liberdade de pensamento. Já o Insurgente promete libertar a inquietação do público, enquanto o Share terá o foco nas tendências de marketing e comunicação. A cultura pop, os games e a tecnologia terão espaço próprio no palco Geek.

A feira ocupa 28 mil metros quadrados no centro de eventos e feiras Serra Park. Ao todo, mais de 350 palestrantes e 500 empresas expositoras estarão presentes para debater inovação, tecnologia e negócios com foco no protagonismo humano. A expectativa é de reunir até 23 mil pessoas ao longo dos três dias.