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A campeã do BBB 26 e o autor do best-seller “Coisa de Rico” estão entre as atrações do último dia da Gramado Summit

Nesta sexta-feira (8), Ana Paula Renault ocupa o lugar do ator Miguel Falabella, que não virá mais ao evento em função de uma pneumonia

Gabriela Alves

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