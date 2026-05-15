Economia

Imposto de Renda
Notícia

A 15 dias para o fim do prazo, quase a metade dos contribuintes de Caxias ainda precisa declarar o IR 

Prazo se encerra às 23h59min do dia 29 de maio; mais de 85,5 mil entregas ainda são aguardadas no maior município da Serra. Em toda região, cerca de 50% dos contribuintes já prestaram a conta com a Receita Federal

Pedro Zanrosso

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