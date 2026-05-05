5ª Tricofest, que começa nesta sexta em Nova Petrópolis, espera movimentar R$ 23 milhões em vendas. Darlan Silva / Divulgação

A queda nas temperaturas neste início de outono é um convite para renovar o guarda-roupa para encarar o frio. Esse é um dos motivos que podem fazer a quinta edição da Tricofest, que começa nesta sexta-feira (8) em Nova Petrópolis, a bater as metas estipuladas pela organização em produtos comercializados. A expectativa é de um aumento de 15% em relação ao ano passado, quando a feira movimentou R$ 20 milhões.

Em sua quinta edição, a feira vai reunir 26 malharias no pavilhão principal e mais de 50 expositores nos segmentos de acessórios, gastronomia e espaço kids. Um dos malheiros é Jonas Knorst, 35 anos, que trabalha desde os 16 anos na área. Ele começou na empresa Knorst Malhas, fundada em 1996 pelos pais, até que em 2018 fundou o próprio empreendimento, a TricoArt.

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Expositor há quatro anos, Knorst leva as duas empresas para a Tricofest. Neste ano, espera vender em torno de 7,5 mil peças em Nova Petrópolis e em Picada Café — para onde a feira vai a partir do dia 3 de julho, no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn.

— A Tricofest é primordial para a empresa, porque, inclusive, eleva as vendas na nossa loja física, fortalecendo a marca e sendo uma ponte de acesso para o público consumidor — diz Knorst.

Os desfiles

Em formato pocket, os desfiles retornam ao Espaço da Malha da Tricofest reunindo todas as marcas da feira. As exibições procuram aproximar o público das peças, trazendo looks reais, usáveis e cheios de estilo para o dia a dia.

As exibições ocorrem nos dias 10 e 24 de maio e 7 e 14 de junho, às 14h e às 16h.

Serviço: