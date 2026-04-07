UCS oferece atendimento gratuito para dúvidas sobre Imposto de Renda em Caxias

Em Caxias do Sul, os interessados em buscar auxílio para esclarecer dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda podem recorrer ao Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Universidade de Caxias do Sul.

O NAF atende gratuitamente pessoas físicas de baixa renda, microempresas, microempreendedores individuais (MEIs) e entidades sem fins lucrativos. O serviço deve ser agendado pelo telefone (54) 3218-2174 ou pelo e-mail naf@ucs.br. Os atendimentos são presenciais e ocorrem às quartas-feiras, a partir das 16h30min, na UCS Business School, no Bloco F do Campus-Sede.

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