Turismo na Região das Hortênsias projeta ocupação hoteleira de 80% na Páscoa

Porthus Junior / Agencia RBS

Uma das principais datas para o turismo na Região das Hortênsias, principalmente no primeiro semestre, a Páscoa pode registrar ocupação hoteleira de 80% entre os dias 2 e 5 de abril, desta quinta-feira até domingo, conforme o levantamento do Sindicato Patronal da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (SindTur Serra Gaúcha).

A permanência média dos visitantes deve ficar em torno de 2,9 dias, com uma tarifa média diária de R$ 708. A receita por quarto disponível, um indicador da hotelaria que mede o desempenho financeiro, calculando a receita gerada por quarto disponível, ocupado ou não, está projetada em R$ 473. Os dados são do SindTur, por meio do sistema Flutua, uma plataforma de inteligência de dados voltada para o setor turístico.

— São bons números de diária média. Temos um cenário positivo e consistente, com boa taxa de ocupação e diária valorizada, indicando

um perfil de demanda qualificada — analisa o presidente do SindTur, Claudio Souza.

A expectativa é de receber turistas de Estados do Brasil, como São Paulo e Santa Catarina, mas também de países vizinhos do Mercosul, como Argentina e Uruguai. Somente Gramado possui 26 mil leitos em hotéis para absorver a demanda de hospedagens.

A prefeitura de Gramado estima que o número de visitantes durante os 30 dias da ChocoPáscoa seja de 700 mil pessoas.

A Região das Hortênsias também é tradicionalmente conhecida pela produção de chocolate artesanal. Com isso, tem na Páscoa uma das mais importantes datas também para o comércio do doce. Com uma produção que se iniciou ainda em outubro de 2025, a previsão é que sejam fabricadas 800 toneladas, conforme o diretor-executivo da Associação de Chocolateiros de Gramado (Achoco), João Teixeira.

Segundo Teixeira, o setor espera um incremento de 20% nas vendas de Páscoa deste ano em comparação com 2025, girando em torno de 900 toneladas, incluindo o que já havia em estoque.