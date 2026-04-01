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Turismo na Região das Hortênsias projeta ocupação hoteleira de 80% na Páscoa

Apesar de ser uma folga mais curta, a data continua sendo uma das mais relevantes para o setor. Indústria de chocolates espera incremento de 20% nas vendas do produto neste ano

Gabriela Alves

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