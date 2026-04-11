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Trilhando novos caminhos: como empresas caxienses miram setor ferroviário para diversificar negócios e alcançar novos mercados

Desde gigantes que entraram no ramo dos vagões de passageiros e de cargas, até empresas menores que oferecem implementos e soluções tecnológicas, a região está pronta para quando o Brasil voltar a valorizar a malha ferroviária

Andrei Andrade

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