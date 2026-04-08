Economia

Oito meses depois
Notícia

Tarifaço dos EUA e conflito no Oriente Médio pressionam exportações do setor madeireiro na Serra

Mesmo após redução das tarifas dos EUA de 50% para 10%, exportadores gaúchos ainda enfrentam instabilidade e custos elevados

Debora Padilha

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