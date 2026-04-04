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Setor de alimentação em Caxias aposta em comida afetiva, saúde e hospitalidade para crescer 

Levantamento do Sebrae revela que 56% das empresas da área no RS são formadas por microempreendedores individuais. Algumas das novidades são observadas em eventos, como a NRA Show, que ocorre anualmente em Chicago, nos Estados Unidos

Marcos Cardoso

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