Setor de alimentação em Caxias aposta em comida afetiva, saúde e hospitalidade para crescer 

Opções mais saudáveis estão entre as tendências dos consumidores. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Quem não gosta de comer bem? E cá entre nós, a Serra é um dos melhores lugares do país — ou até do mundo — para isso. E mesmo diante do cenário econômico desafiador, as pessoas não deixaram de frequentar restaurantes. O que tem mudado são as escolhas e a forma de consumir. Esses são alguns dos apontamentos feitos pelo Sebrae RS ao analisar as tendências para o setor de Alimentação Fora do Lar (AFL) em 2026.

O levantamento da entidade privada revela que 56% das empresas do setor no Rio Grande do Sul são formadas por microempreendedores individuais; 35% por microempresas; 5% por empresas de pequeno porte; e 4% de médias e grandes. Dentro desses dados, 16% são agroindústrias, 38% do varejo especializado em alimentos e bebidas, e 46% de serviços, como restaurantes e deliveries, por exemplo.

Roger Klafke, especialista do Sebrae no tema, afirma que o ano não deverá ser marcado por um crescimento acelerado no setor, mas por ajustes, organização e fortalecimento do que é essencial, principalmente para as micro e pequenas empresas.

Algumas das tendências são observadas em eventos como a NRA Show, a National Restaurant Association Show, que ocorre anualmente em Chicago, nos Estados Unidos, e é um dos maiores encontros para debater o setor de restaurantes, alimentos, bebidas e foodservice.

Além disso, o Sebrae tem acesso direto a relatórios mundiais voltados ao tema, e faz uma pesquisa própria, com relatórios mensais. Esse levantamento da entidade leva em consideração alguns fatores, como a dimensão econômica e social do setor, tendências de consumo, preços e comportamento do cliente, pressões estruturais sobre os negócios (custos, crédito, tributos e mão de obra) e oportunidades emergentes e riscos para a competitividade do setor.

— Olhamos para esses quatro pilares e eles se desdobram em ações do Sebrae junto com parceiros. Em projetos nossos, ajuda a direcionar os investimentos a partir desse olhar, o que é prioridade para os negócios do Estado — contextualiza Klafke.

Entre as oportunidades de negócios levantadas pelo Sebrae está a valorização da cultura, receitas e produtos regionais. A mudança de postura do consumidor, com foco em alimentação saudável, merece atenção especial. A capacidade agrícola, o tamanho do mercado interno, a busca por certificações, a venda direta online e fornecedores confiáveis também são elencados, assim como o turismo gastronômico.

Já entre os fatores que pesam para um consumidor escolher um estabelecimento estão a limpeza das instalações físicas (32%), a cordialidade e conhecimento dos atendentes (17%), o ambiente (12%), a comida (10%) e o preço (7%).

Conforme Klafke, no mercado gaúcho isso se traduz na valorização de comidas afetivas, bem-feitas e bem apresentadas. Ele explica que a grande maioria das refeições é formada pelo tradicional arroz, feijão e frango:

— Praticamente 70% do consumo está relacionado a isso (arroz, feijão e frango), e pensarmos em como potencializar essa comida afetiva no sentido do nosso PF (prato feito), do xis, do churrasco e suas variantes, pode reforçar a rentabilidade das empresas, a comida caseira. Sempre privilegiando as adaptações para cada região, em que em algumas têm a cultura de determinados produtos, uma influência de colonizações que pode puxar mais para um lado ou outro. Na questão do atendimento, uma tendência mundial é olharmos a hospitalidade. O setor de serviços cada vez mais sendo um lugar onde as pessoas possam confraternizar, ir e ser bem recebidas — explica o especialista do Sebrae.

Na análise do Sebrae, 91% das microempresas e dos microempreendedores individuais faturam entre R$ 30 mil e R$ 360 mil, respectivamente. Assim, entre os principais desafios para as micro e pequenas empresas estão o planejamento, a mão de obra, acesso a recursos financeiros, gestão e os custos operacionais.

— Olhar para o que está acontecendo, o que é tendencia, o que é moda, o que veio para ficar, é importante para os empresários, principalmente as empresas que não têm acesso a esses grandes relatórios, poderem procurar o Sebrae, e terem acesso a essas informações e monitorar o mercado — complementa.

Empresários que têm o interesse de melhorar as respectivas instalações, levando em consideração o levantamento do Sebrae, podem entrar em contato com a entidade pelo site www.sebraers.com.br e pelo WhatsApp (51) 3216-5000.

Ambiente familiar e contato com o cliente

Guilherme Ferreira, proprietário do restaurante Flor de Cerejeira, teve em 2025 a primeira imersão em eventos internacionais do setor de gastronomia, e foi justamente na NRA, em Chicago. Por lá, acabou trazendo ideias que já está implementando no estabelecimento, que fica na Rua Os Dezoito do Forte, na região central. Além disso, já participou de outros encontros em Porto Alegre e São Paulo. Uma das atualizações que implementou recentemente foi o uso da inteligência artificial.

— (No Brasil) pelas empresas serem mais familiares, acaba que não temos tanto acesso aos dados, para trabalhar para conseguir fazer o negócio performar melhor. Então, temos os dados e utilizamos inteligência (artificial), como na ficha técnica para tirar relatório dos pratos que mais saem, performar melhor algum item — descreve o empresário.

Um dos desafios do setor tem sido a mão de obra, algo que ele tem conseguido encontrar soluções. As duas cozinheiras, por exemplo, estão há oito e 12 anos no restaurante, o que garante mais qualidade nos pratos. Além disso, um dos focos é na hospitalidade, com bom atendimento aos clientes.

— Por ser uma empresa pequena e familiar, acabamos trazendo muito da nossa família aqui para dentro, isso nos ajuda, olhando para o lado positivo de ser pequeno, ter esse relacionamento com o cliente bem próximo, conhecemos quem vem aqui e utilizamos nossa comunicação voltada a eles. Fica mais fácil de agir. A hospitalidade vem da nossa família — diz Ferreira, que tem os pais Adil e Fátima ao lado no Flor.

O Flor tem como destaque a gastronomia saudável. O proprietário afirma que não trabalha com temperos e caldos industrializados, e o que é pronto tem todo o controle, como molho sugo, que não leva aditivos. O bufê é versátil, são quatro cardápios mensais e que ao longo dos dias vão variando as formas de preparo, como das proteínas. Para Ferreira, a qualidade e o preço são o que fazem ter clientes recorrentes.

Quem atesta a qualidade é a advogada Patrícia Schoerpf. Proprietária de um escritório no bairro Exposição e professora da Universidade de Caxias do Sul (UCS), ela almoça há 12 anos no restaurante. O cardápio variado e o sabor estão entre os motivos da recorrência:

— O preço aliado à qualidade, o local é bem servido, tem espaço. Chegamos no horário e conseguimos nos sentar. O bufê tem reposição, se vem almoçar mais tarde tem a mesma qualidade na alimentação. É uma soma de vários fatores — conta Patrícia.

Normalmente ela almoça ao lado dos pais, que sempre tiveram uma rotina agitada e faziam também as refeições em restaurantes, e do filho, que estuda próximo. A rotina do estabelecimento e o contato com os outros consumidores trazem um ar de casa para ela.

— Praticamente (todas) as pessoas que vêm aqui eu conheço, ou é cliente ou foi aluno, o meu filho sai do colégio a pé e vem almoçar aqui, porque essa nova geração está preocupada com a alimentação saudável, o pessoal está começando 2026 muito preocupado com a alimentação — comenta.

Foco no meio ambiente

Guilherme Ferreira também é proprietário do Viela18, que funciona aos fundos do Flor de Cerejeira, mas somente à noite. Por lá, ele tem Matheus Jordão como sócio. O foco do local é também na gastronomia, e recebe muitas pessoas para o famoso happy hour, mesmo que 70% do faturamento seja voltado à alimentação.

— Procuramos trabalhar para que o Viela tenha esse benchmarking de trazer clientes que vêm de meio-dia para noite e vice-versa, acabamos fazendo esse ciclo, e tem o público que casa com o Flor — revela.

Comidas saudáveis e drinques sem álcool são algumas das opções que os clientes encontram no Viela. E o empresário garante: o foco é no meio ambiente.

Viela18 é uma opção noturna. Viela18 / Divulgação

— O Viela tem uma pegada um pouco mais forte de sustentabilidade, nossas embalagens são todas biodegradáveis, tanto do delivery, procuramos ter fornecedores locais, com logística facilitada, e isso ajuda, isso vimos na feira, a questão do saudável está linkada ao meio ambiente. Em produtos de limpeza são somente biodegradáveis, que não geram insalubridade para quem está manipulando e têm uma efetividade bem interessante quando age.

Uma relação de duas décadas

Há pelo menos 25 anos o empresário Paulo De Zorzi almoça no Q Restaurante. A relação dele com o local é mais antiga que o atual endereço. Hoje o estabelecimento fica na Rua Alfredo Chaves, mas antes era no antigo Quinta Estação.

— Se eu não venho, alguém da minha família vem. Eu viajo bastante, então não venho todos os dias, mas a minha família sim — conta De Zorzi.

A empresa dele fica no bairro Santa Catarina, mas, como mora perto do restaurante, acaba aproveitando o momento também para encontrar a esposa, filho, nora e os netos. O sabor, que lembra o tempero da mãe, acaba sendo um dos fatores que levam a escolher pelo estabelecimento.

— A qualidade da comida, o atendimento que é sempre bom, e acabou se tornando praticamente a nossa casa aqui, tu conheces todo mundo, se sente em casa. Aqui tem muita salada, muito legume, tem muitas opções para escolher, tem proteínas, pode esquecer o que tu quiseres — exemplifica.

E essas relações de décadas chamam a atenção de Vicente Perini, proprietário do Q Restaurante.

— Eu tenho clientes desde que montei bufê, o que é uma surpresa, porque existem as formas de enjoar, e é normal. Por isso eu cuido muito do tempero, e acredito que isso fideliza o cliente a vir sempre no mesmo lugar — afirma Perini, que também é presidente do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (Segh Uva e Vinho).

Perini conta que o arroz e o feijão sempre fazem parte do cardápio, mas, atento ao mercado, busca sempre trazer novidades e variações. Opções saudáveis, atenção às intolerâncias alimentares, alternativas veganas e vegetarianas fazem parte tanto do bufê pela manhã como no à la carte da noite.

O público fiel é formado por famílias da região e estudantes das proximidades. Mesmo com momentos de instabilidades econômicas, preza pelo sabor dos alimentos.