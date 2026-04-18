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Profissão CEO: entenda como se forma, quais as habilidades necessárias e por que o cargo de liderança cresce na Serra 

O movimento, identificado pela consultoria gaúcha Evermonte Executive & Board Search, revela uma tendência de aumento especialmente no setor de bens de capital

Alana Fernandes

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