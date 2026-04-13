Economia

Consolidado
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Principal meio de pagamento de 80% dos brasileiros, Pix muda a forma de pagar e receber até nas pequenas compras em Caxias

Sistema oferece segurança e praticidade e se encaixou na rotina de clientes e comerciantes; na feira e nos táxis, por exemplo, QR Codes oferecem o redirecionamento às contas e facilitam transações 

Pedro Zanrosso

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