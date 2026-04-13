Principal meio de pagamento de 80% dos brasileiros, Pix muda a forma de pagar e receber até nas pequenas compras em Caxias

Na feira Ponto de Safra, todas as bancas contam com QR Code que direciona para o pagamento. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Em Caxias do Sul, o estudante Marcos Bittencourt dispensou o dinheiro em espécie por segurança. Já o feirante Fernando Borges disponibiliza um QR Code para o cliente escanear. E o taxista João Chaves conta que receber dinheiro em cédulas é mais comum apenas dos clientes com mais idade.

A chegada do Pix no final de 2020 e a rápida consolidação mudaram a forma como o brasileiro está pagando e recebendo. Segundo dados do Banco Central, 80% da população já utiliza a ferramenta que movimentou em março mais de R$ 3 bilhões.

Em uma loja de acessórios na Avenida Júlio de Castilhos, a utilização do Pix atingiu, nas suas proporções, o mesmo patamar de uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). O dado aponta que o meio de pagamento é o mais utilizado por 80% dos consumidores.

A gerente Bruna Pola estima que, a cada 10 vendas, oito sejam pagas dessa forma, independentemente do valor da compra.

— Não importa se é R$ 10 ou R$ 100, principalmente no início do mês as pessoas usam muito, e quando o valor é mais alto pedem desconto por isso. Só que as contas todas da loja costumam ser pagas em dinheiro (condomínio, aluguel, luz) e às vezes não tem cédula para isso — relata.

A colega vendedora Roseli da Silva reflete sobre a utilização e faz coro:

— Na minha vida é só Pix, meu dinheiro fica lá no banco bem guardado — brinca.

Pix popularizou também o QR Code

Outra modalidade de pagamento que cresceu nos últimos anos é o QR Code. De acordo com a CNDL, oito em cada 10 consumidores já utilizaram o código na hora de pagar alguma compra ou conta. A principal razão para utilização, segundo os entrevistados pela pesquisa, é a rapidez (54%). A eliminação de erros e a agilidade logística também pesam e fazem com que 44% deles utilizem para evitar a digitação manual de chaves.

A prova disso são as cartelas com o código impresso para onde apontam os celulares em um comércio popular, que costuma ter valores mais baixos. Na feira Ponto de Safra, em Caxias do Sul, cada uma das bancas oferece o meio de pagamento.

Feirante oriundo de Morrinhos do Sul, Fernando Borges contabiliza duas vendas no Pix para cada 10 feitas na Praça Dante Alighieri, em Caxias. Na capital Porto Alegre, no entanto, o índice aumenta, segundo ele, para 50% de utilização da ferramenta em comparação com a venda em dinheiro.

O cliente e estudante Marcos Bittencourt, 18 anos, não se importa de fazer transações baixas, de R$ 3, preço que custou a sacola de bananas, por exemplo.

— Quando pego dinheiro, procuro até me desfazer para não ficar no bolso e perder. Com o Pix não esqueço dinheiro em casa e me sinto seguro. Já aconteceu até de não terem troco para me dar e preferirem receber no Pix — contou.

Até o chapéu para gorjetas do músico Belésio Alves evoluiu. Fixada no violão, uma cartela informa nome e chave Pix para quem se sentir à vontade de incentivar e contribuir com o artista que toca música ao vivo na praça:

— Eu não peço nada, é só se tocar no coração, mas muitas pessoas me pediam, então fiz a chave porque muita gente não anda nem com moeda mais e quer ajudar o artista.

O músico Belésio passou a disponibilizar o Pix para as gorjetas. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A pesquisa

Quando avaliados os meios de pagamento mais utilizados por canais de compra, nas lojas físicas o Pix é, segundo a pesquisa da CNDL, utilizado principalmente por 41% dos consumidores, um aumento de oito pontos percentuais em relação a 2025.

Nas lojas online, o uso do Pix é ainda maior, sendo prioridade para 55% dos entrevistados, com um aumento também de oito pontos percentuais em relação ao ano passado. Nas contas de consumo, como água, luz, telefone e internet, vemos a maior predominância do Pix, sendo utilizado por 66% dos consumidores, um crescimento de 14% comparado com 2025.

A rapidez e a praticidade são os maiores atrativos para o uso (69%), mas o ecossistema já evolui para funções mais complexas, como o Pix Parcelado, já utilizado por 38% dos usuários, e o agendamento de contas (36%), desafiando diretamente o território tradicional do cartão de crédito.