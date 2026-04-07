Economia

No aguardo do inverno
Notícia

Primeiros dias de frio animam os fabricantes de confecções e malhas da Serra, que projetam pico de vendas entre maio e julho

Com mercados consumidores em outros Estados, aposta é em itens de "meia estação" com tecidos mais leves, mas sem perder a cara do inverno; previsão indica mínima de 10°C no fim de semana

Gabriela Alves

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