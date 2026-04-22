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Prestes a completar 50 anos no RS, Projeto Pescar transforma a vida e garante profissionalização a jovens de Caxias do Sul

No maior município da Serra, a iniciativa mantém três turmas, com 58 participantes. Metodologia aposta no desenvolvimento emocional e interpessoal

Alana Fernandes

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