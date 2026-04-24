Economia

Sábado e domingo
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Pet Serra Summit ocorre neste final de semana, em Caxias do Sul, com expectativa de receber 15 mil visitantes

Evento, gratuito, será realizado nos pavilhões da Festa da Uva. Além da feira de negócios, o encontro contará com palestras e workshops. Haverá espaços dedicados para adoção responsável

Marcos Cardoso

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