Pet Serra Summit ocorre neste final de semana, em Caxias do Sul, com expectativa de receber 15 mil visitantes

A solenidade de abertura está marcada para as 15h30min. Leandra Romani / Divulgação

Caxias do Sul recebe, neste final de semana, a segunda edição do Pet Serra Summit, evento organizado pelo Sebrae RS, e que aposta no fortalecimento de negócios, inovação e conexões entre empreendedores. A expectativa da organização é de receber 15 mil visitantes, superando os 12 mil do ano passado. O evento, que terá mais de 300 marcas e 90 expositores, ocorrerá das 10h às 19h, no Centro de Eventos dos pavilhões da Festa da Uva. A entrada é gratuita, mas é preciso se inscrever pelo Sympla.

A feira busca conectar marcas, veterinários, lojistas, tosadores profissionais e empreendedores, criando um ambiente para geração de oportunidades e atualização sobre o mercado pet. De acordo com o Sebrae, o setor ocupa, atualmente, a segunda posição no varejo nacional, atrás apenas do segmento de beleza.

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Uma das novidades da edição de 2026 é a presença do Espaço Sebrae, que reunirá 15 empresas apoiadas pela instituição, além da integração com o ecossistema de inovação local, com a participação do Bah, iniciativa de Caxias do Sul voltada ao empreendedorismo e à conexão entre negócios. O encontro contará com programação técnica, incluindo palestras, workshops e atrações do setor. Haverá, ainda exposição de cães de raça, praça de alimentação e espaço para as famílias dos pets.

A adoção responsável terá espaço no Pet Serra, em parceria com a secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). A pasta estará presente com cães do canil municipal, além de organizações da sociedade civil com ações voltadas à adoção de gatos.

Confira a programação completa:

Sábado (25)

10h - Abertura geral

13h Competition Asian Fluffy, Liso e Vale Tudo comercial

13h30min - Abertura Vet Connection

14h - Vet Connection - Dr. Pug

14h45min - Vet Connection - Diego Gonzales

15h30min - Solenidade de Abertura

16h - Vet Connection - Lucas Turk

16h30min - Competition Tosa Zero na Régua

17h - Vet Connection - Pet 360

19h - Vet Connection - Coquetel com DJ

Domingo (26)

10h – Abertura geral

13h Tosa Bebê iniciante e profissional - Penteado Serrano

13h30min - Vet Connection - Atendimento - MV. Mari Brino

14h - Vet Connection - Oftalmologia - Gustavo Brambatti

14h45min - Vet Connection - Emergência - Dimas Dal Magro

16h - Vet Connection - Endocrinologia

15h45min - Vet Connection - Cirurgia e Especialidades - Renata Saccaro

16h - Competition Spitz Comercial iniciante e profissional

19h - Vet Connection – Fechamento

Serviço