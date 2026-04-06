Economia

Do digital ao humano
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"Não existe futuro sem gente": nona edição da Gramado Summit quer propor novo olhar sobre inovação e startups

Evento realizado em maio na Serra pretende deslocar o foco da "tecnologia pela tecnologia" e centrar na inovação nas pessoas

Pedro Zanrosso

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