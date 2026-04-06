"Não existe futuro sem gente": nona edição da Gramado Summit quer propor novo olhar sobre inovação e startups

Gramado Summit acontece desde 2017 em Gramado. FeedMe Studios / Divulgação

A próxima edição da Gramado Summit, que ocorre de 6 a 8 de maio no Serra Park, promete consolidar uma mudança de paradigma que vem sendo desenhada nos últimos anos: a de deslocar o foco da "tecnologia pela tecnologia" e centrar na inovação nas pessoas.

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A inovação, a partir de agora, segundo o criador do evento, Marcus Rossi, está na capacidade de usar a tecnologia para potencializar o talento humano e criar conexões reais. Desde 2017, ele vê o amadurecimento do ecossistema de inovação que, inclusive, começa a dispensar terminologias que não se encaixam mais na realidade atual:

— Não existe futuro sem gente. O grande diferencial de agora é que, ao invés de propor um bate-papo sobre tecnologia, vamos falar muito sobre o ser humano. Eu vejo um amadurecimento do processo: em 2022, por exemplo, todo mundo queria ter uma start-up. E esse mercado passou por um processo de seleção natural. A era das startups baseadas apenas em boas ideias e captação fácil de investimento para dar os primeiros passos ficou para trás. Hoje, os eventos que se limitam a palestras técnicas sobre códigos e máquinas perdem espaço para aqueles que discutem o impacto social e o futuro do trabalho.

O futuro dos eventos, aliás, segundo Rossi, passa pela profundidade e, por isso, a próxima edição da Gramado Summit contará com trilhas densas em áreas como e-commerce, IA, Growth e Varejo, permitindo que o participante entenda não só para onde o mundo está indo, mas como aplicar isso no seu dia a dia.

Em um dos painéis do palco Insurgente, a co-fundadora e CEO da No One, Mariana Gutheil, que trabalhou com publicidade e estratégias digitais para grandes marcas, como Nike, Globo e Yahoo, quer provocar o público a pensar no que a Inteligência Artificial ainda não faz por nós.

O trabalho com inovação começou para ela em 2005. À frente da startup que explora o customer intelligence, Mariana acompanha movimentos de mercado e como as pessoas navegam nas mudanças sociais e econômicas para ajudar marcas a desenvolver produtos e serviços melhores:

— Inovação tem que gerar valor, para mim esse é o primeiro ponto. Sou uma ávida frequentadora desses eventos e entendo que a inovação tem diferentes facetas. Vivemos uma convergência tecnológica muito grande, é uma mudança acelerada que faz com que tenhamos que nos atualizar com muita velocidade. Acompanhar os festivais nos ajuda a acompanhar a evolução dessa tecnologia e enxergar como diferentes segmentos colocam soluções no mercado.

Mariana, ao lado de Kim Farrell, participou do último South Summit, em Porto Alegre, falando sobre Criadores que impulsionam o futuro da cultura e dos negócios.

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