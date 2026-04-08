Economia

Cenário
Notícia

Impulsionada pela indústria, economia de Caxias do Sul cresce 6,8% em fevereiro

Dados da CIC e CDL indicam que a atividade industrial cresceu 10,5% na comparação com o mês anterior

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS