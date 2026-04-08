Impulsionada pela indústria, economia de Caxias do Sul cresce 6,8% em fevereiro

O principal destaque dentro do setor industrial foi o aumento das horas trabalhadas, com alta de 24,1%. Porthus Junior / Agencia RBS

A economia de Caxias do Sul cresceu 6,8% em fevereiro de 2026, na comparação com janeiro. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (8) pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul (CDL). O desempenho foi puxado principalmente pela indústria, que avançou 10,5% no período.

O principal destaque dentro do setor industrial foi o aumento das horas trabalhadas, com alta de 24,1%, além do crescimento das vendas industriais, que subiram 21,7%.

Os demais setores também apresentaram resultado positivo, ainda que mais moderado. O segmento de serviços cresceu 3,1%, enquanto o comércio teve alta de 1,7%.

Apesar do desempenho mensal favorável, a comparação com fevereiro de 2025, com ajuste sazonal, aponta estabilidade. O indicador geral registrou leve queda de 0,2%. Nesse recorte, a indústria apresentou retração de 6,2%, sendo o principal fator de pressão negativa. Em contrapartida, serviços e comércio ajudaram a reduzir o impacto, com altas de 7,6% e 4,8%, respectivamente.

*O quadro reúne os dados resultantes de diversos levantamentos, que analisam cada setor com base na respectiva representatividade na economia do município, por isso, não cabe neste quadro fazer o cálculo dos valores das colunas para se obter o resultado final do respectivo mês em questão, no caso, fevereiro de 2026. CIC e CDL Caxias do Sul / Divulgação

No acumulado do ano, considerando o primeiro bimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano anterior, o cenário segue de retração. O índice geral recuou 2,7%, influenciado pela queda de 10,1% na indústria. Já os setores de serviços e comércio mantiveram desempenho positivo, com crescimentos de 5,9% e 5,5%, respectivamente.

A análise dos últimos 12 meses também indica resultado negativo. A economia de Caxias do Sul acumula queda de 1,2%. Mesmo com a expansão de 8,1% nos serviços e de 5% no comércio, o recuo de 8,4% da indústria segue sendo determinante para o resultado geral. Conforme as entidades, o cenário reflete fatores como juros elevados, demanda interna enfraquecida e incertezas econômicas, que impactam diretamente a produção, os investimentos e o consumo.

Comércio exterior em alta

No comércio exterior, fevereiro apresentou avanço nas exportações. As vendas para outros países cresceram 8,5% em relação a janeiro e acumulam alta de 16% nos últimos 12 meses.

As importações tiveram comportamento mais contido, com crescimento de 0,9% no mês e queda acumulada de 10% em um ano. Com isso, o saldo da balança comercial registrou forte expansão, com aumento de 96% na comparação com janeiro.

Entre os produtos importados, predominam máquinas e aparelhos, que representam 56% do total. Já nas exportações, o principal destaque são os materiais de transporte, responsáveis por 43% dos embarques.