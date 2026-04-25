Restaurantes dão nova vida a prédios históricos de Caxias e proporcionam que o público tenha acesso ao coração de importantes patrimônios

Willian Silva, Emeline Marin, Karenina Marin e Eliseo Marin, do Aristocrata, na Sinimbu com a Borges de Medeiros. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Entre fachadas históricas e paredes tombadas pelo patrimônio histórico, restaurantes movimentam a economia da cidade em meio a regras rígidas, porém, necessárias para a preservação não apenas de um prédio, mas da memória da cidade. Instalados em edificações que contam parte da história de Caxias, esses estabelecimentos desfrutam do apelo cultural e turístico que transforma o passado preservado em valor econômico.

Um desses empreendimentos é o Aristocrata. Referência em gastronomia, a marca ficou por cerca de 45 anos no histórico Clube Juvenil, inaugurado em 1928 e tombado em 2007. Há seis anos, mudou-se para outro imóvel icônico, o Palacete Eberle, residência construída pelo industrial Abramo Eberle no final nos anos 1930 na esquina da Rua Sinimbu com a Borges de Medeiros e tombado em 2006.

Curiosamente, a mudança para outro patrimônio histórico não foi intencional. A família Marin buscava um novo espaço com uma cozinha grande para atender à demanda de almoços diários e eventos. Essa era a prioridade. Quando finalmente encontraram a cozinha ideal, se deram conta da preciosidade do local. Uma feliz coincidência.

— Começamos o restauro e nem imaginávamos o quanto era bonito. E vinha aquele sentimento: será que vamos conseguir entregar o que a casa merece? — conta Emeline Marin, uma das sócias do Aristocrata.

O negócio foi acertado em janeiro 2020 para início da operação em maio daquele ano. Em meio ao restauro, uma pandemia de coronavírus, o que mudou forçosamente os planos. O Aristocrata abriu em maio, sim, mas somente com telentrega. O atendimento presencial de clientes foi possível somente em setembro.

— Aumentou a quantidade de público do almoço em relação ao Juvenil. Vieram clientes de lá e conquistamos novos — conta Karenina Marin, sócia e irmã de Emeline.

Antes da abertura do Aristocrata no Palacete Eberle, o espaço ficou fechado por sete anos, após a saída de uma imobiliária que ocupou o local. Por isso, havia — e ainda há — muita curiosidade das pessoas em conhecer o interior do prédio.

— As pessoas batem foto de cada cantinho. Elas vêm para visitar — destaca Nina, como é chamada.

— Nos feriadões em que não fecha, recebemos clientes de fora, das cidades da região e também de Porto Alegre — completa Emeline.

O restaurante serve, em média, 250 almoços por dia, e promove, na primeira quinta-feira do mês, o Chá da Tarde. São 20 funcionários para garantir a operação diária. O Aristocrata também realiza eventos como casamentos, formaturas e aniversários — cerca de quatro por mês.

Dessa forma, assegura-se que mais uma edificação integrante do acervo histórico de Caxias do Sul permaneça pulsante e acessível à coletividade.

Nem parece o centro de Caxias

Prédio da residência da família Sanvitto foi tombado em 2015, e hoje abriga o Colavoro Sanvitto, espaço de coworking, e também é a casa do Fava Bistrô. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Concluída em 1946, a residência da família Sanvitto abriga desde o ano de 2019 o Colavoro Sanvitto, um espaço de coworking no coração da cidade. Localizado na Avenida Júlio de Castilhos, entre as ruas Visconde de Pelotas e Garibaldi, o prédio foi tombado em 2015 e, há apenas quatro meses, é casa do Fava Bistrô, empreendimento comandado pelo casal Ronan e Meghi Quos.

O restaurante no térreo tem capacidade para 60 pessoas sentadas e serve cerca de 130 almoços por dia durante a semana. Aos sábados, o estabelecimento chega a atender a 150 pessoas.

— O movimento ao meio-dia está excelente. É muito mais do que a gente esperava — diz Meghi.

O volume de clientes se explica pela qualidade da comida, claro, mas também pelo espaço. O ambiente, segundo Ronan, conta muito na hora de escolha.

— Os clientes comentam: "parece que a gente não está no centro de Caxias". Tem gente que vem só por causa do lugar — complementa.

A abertura do bistrô aconteceu em um momento de transição. Ronan teve, há cinco anos, uma hamburgueria que ficou aberta por dois anos. Depois, foi trabalhar com venda de carros, mas estava deixando o ramo quando surgiu a oportunidade de voltar à gastronomia. Não teve dúvida.

Além dos almoços, o Fava oferece hambúrguer à noite — o novo serviço é recente, tem cerca de duas semanas. No espaço, também é possível realizar eventos. Para o futuro, o plano é ter café da manhã e café da tarde.

Curiosidade e nostalgia no prédio de tradicional clube

Os irmãos Schio, à frente do Tulipa, no Juvenil: Ricardo Schio, o chef Rodrigo e Rafael. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Palco dos primeiros saraus literários de Caxias e de grandiosas festas ao longo de quase cem anos, o prédio do Clube Juvenil, na esquina da Avenida Júlio de Castilhos com a Rua Marquês do Herval, é endereço do restaurante Tulipa desde outubro do ano passado. A marca já consolidada nos pavilhões da Festa da Uva, onde tem unidade desde 2006, namorava há algum tempo o espaço histórico.

A abertura em um salão intermediário no segundo andar possibilitou o acesso ao prédio de um público diferente. Juliana Stedile, responsável pelos eventos do Tulipa, conta que muitos clientes acabam escolhendo o restaurante pela curiosidade:

— Há uma ideia de que o acesso é só para os sócios e as pessoas querem saber e se perguntam: como será lá dentro?

A escada e os vitrais coloridos do prédio inaugurado em 1928 e tombado pelo patrimônio histórico em 2007 chamam a atenção assim como o piano que está no segundo andar. No dia 8 de abril, quando a reportagem visitou o Tulipa, Bernardo Paganin e Gabriel Giacomelli Miolla, ambos de 17 anos, tocavam o instrumento. Eles tinham começado a frequentar o local naquela semana e não faziam ideia de que ali havia um piano.

Entrar no Juvenil também mexe com memórias, inclusive de Ricardo Schio, um dos proprietários do Tulipa. No local, ele participou das melhores festas de casamento.

— Também votei aqui antes de trocar de seção eleitoral — conta.

A operação no Juvenil começou com bufê de a la minuta livre, como é no restaurante que o Tulipa tem também no salão da Igreja Nossa Senhora da Saúde. Aos poucos, foi mudando para atender ao perfil do cliente do Centro. Mais opções foram incluídas no bufê e o local passou a oferecer a possibilidade de quilo. Mais de 200 almoços são servidos por dia por uma equipe formada por 20 pessoas.