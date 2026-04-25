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Restaurantes dão nova vida a prédios históricos de Caxias e proporcionam que o público tenha acesso ao coração de importantes patrimônios

Casarões icônicos e sedes sociais de décadas passadas hoje abrigam cozinhas de sucesso, onde o resgate cultural serve como diferencial competitivo para atrair clientes em busca de memórias e sabor

Juliana Bevilaqua

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