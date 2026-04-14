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Garrafas mais leves, maquinário compacto e para desalcoolização: as tendências apresentadas pela Envase Brasil, em Bento Gonçalves

Feira nacional que se dedica a mostrar soluções para a produção e o consumo de bebidas ocorre até quinta-feira (16) na Fundaparque  

Pedro Zanrosso

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