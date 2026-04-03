Direto da fonte para o envase: consumo da água mineral dobra no Brasil; conheça como é extração em Caxias do Sul

Envasamento da água mineral na Santa Justina, em Caxias do Sul. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Direto da fonte para o envase e rapidamente para o transporte. Com o calor prolongado, as máquinas na sede da empresa de água mineral Santa Justina, em Caxias do Sul, não param. Esse era o cenário na quinta-feira (2), mais um dia quente no município e na Serra.

De acordo com a Associação Gaúcha dos Envasadores de Água Mineral (Agedam), a alta na venda do produto ocorre entre dezembro e março, em que o volume aumenta entre 20% e 40%. Neste ano, o sócio proprietário da empresa caxiense, Carlos Rando, 43 anos, nota que o mercado "segue aquecido" por causa das temperaturas mais elevadas mesmo no outono.

— Percebemos que o aumento é sempre quando está calor e seco. Período seco é mais significativo até do que o calor. Quando chove, a tendência é cair. O consumo normal aumenta quando está em uma época mais seca — observa.

Já a estatística da Agência Nacional de Mineração (ANM) aponta a comercialização recorde de 18,1 bilhões de litros em 2024, o dobro do volume de 2018. Conforme a entidade, a tendência é de crescimento nos próximos anos.

— Apostamos em crescimento maior nos próximos anos. As indústrias se prepararam para atender o mercado, com tecnologia e automação para ter mais produtividade — diz Éverton Steyer Netto, presidente da Agedam.

Tratando de tendência, Rando nota que o que está fazendo sucesso é a água mineral com gás. Na Santa Justina, o maior volume de vendas é do produto.

— Acreditamos que o pessoal dessa geração mais saudável está tirando um pouco do refrigerante ou bebida doce, e buscando uma coisa mais saudável, que seria uma água, mas com um pouco mais de graça, como uma água com gás, gelo e limão, por exemplo — analisa o sócio proprietário.

Carlos Rando, na sede da Santa Justina. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Produto 100% natural

Em operação desde 2019, com sede no bairro Nossa Senhora da Saúde, a Santa Justina comercializa a água mineral para mercados, restaurantes e outros públicos, além de produzir para marcas próprias de vinícolas, postos de gasolina e indústrias. A média de produção mensal é de um milhão de litros.

A bebida sai de um poço de 102 metros de profundidade, descoberto na propriedade há mais de duas décadas pelo sogro de Rando.

Do poço, por meio de uma bomba, a água vai para o tanque. Dali, a água mineral desce com a gravidade para o envase. Por ser um alimento e um minério, normas de segurança são respeitadas. Todo esse equipamento, por exemplo, precisa ser de aço inoxidável.

A Santa Justina tem quatro linhas de envase: do tradicional copinho até as bombonas de 20 litros. Mas a queridinha do público da empresa segue a garrafa de 500ml.

— É um produto 100% natural. A característica de cada água depende do solo que está. O nosso aqui é praticamente tudo basalto. Então, é filtrada pela própria terra. A característica das águas normalmente nas regiões são bem parecidas. Em questão de pH, sódio, que são os principais componentes, são bem parecidos — detalha o sócio proprietário.

Já o preço final da água mineral leva em consideração a tecnologia utilizada na fábrica e a matéria-prima, como o plástico utilizado nos recipientes. Um desafio para o setor, inclusive, é a guerra no Irã. O plástico é derivado do petróleo e a tendência é de aumento do material.

Saúde e clima impulsionam o mercado

O mercado de água mineral está em crescimento, afirma a Agedam, em razão de uma combinação de fatores, desde os comportamentais até os climáticos.

— As novas gerações estão preocupadas com a saúde, estudando os produtos que consomem e buscando os naturais. Os jovens têm isso no DNA, mas as gerações de transição estão se adequando — diz Éverton Steyer Netto, presidente da Agedam.

Outro fator de influência no crescimento, sustenta Steyer Netto, são os períodos de estiagem. A seca reduz o nível dos rios em que as companhias de saneamento fazem a captação de água em estado bruto. Depois de tratada para adquirir potabilidade, ela pode chegar às torneiras dos lares com gosto barrento. Em outras situações, o cloro se sobressai sensorialmente. Um aspecto peculiar e trágico do Rio Grande do Sul também impactou o mercado recentemente.

— Cresceu depois da enchente. Pessoas que não tinham hábito de consumo e tiveram a experiência, seja por ter faltado água na torneira ou por estar com gosto ruim. Quando experimentam a água mineral, dificilmente voltam atrás — comenta Steyer Netto.