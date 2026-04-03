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Direto da fonte para o envase: consumo da água mineral dobra no Brasil; conheça como é extração em Caxias do Sul

De acordo com a Associação Gaúcha dos Envasadores de Água Mineral (Agedam), a alta na venda do produto é entre dezembro e março, período em que o volume aumenta de 20% a 40%

Bruno Tomé

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Carlos Rollsing

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