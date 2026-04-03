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Comércio tem movimento tranquilo para compra de presentes de Páscoa em Caxias, mas deve se intensificar sábado 

A expectativa de feirantes no centro da cidade é de que o fluxo de clientes e as vendas fiquem maiores na véspera da celebração religiosa

Gabriela Alves

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