Comércio tem movimento tranquilo para compra de presentes de Páscoa em Caxias, mas deve se intensificar sábado 

A auxiliar de produção Lucimara Delfino aproveitou a folga para pesquisar preços. Neimar de Cesero / Agencia RBS

A dois dias da Páscoa, há quem tenha deixado a compra dos presentes à última hora, seja pela falta de tempo ou aguardando o pagamento do salário. A expectativa de feirantes de chocolate no centro de Caxias do Sul é de que o movimento se intensifique neste sábado (4), véspera da celebração.

A pesquisa de intenção de compra da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul revelou um cenário positivo para o comércio local. Os consumidores devem gastar, em média, R$ 261. Esse valor representa crescimento de 9% em relação ao ano passado. A estimativa é de que cada consumidor compre três produtos.

Nas feiras de Páscoa no Centro de Caxias há opções para todos os gostos e bolsos. Para quem preferir lembrancinhas, os preços partem de R$ 5 em barras de chocolate pequenas e bombons. Para quem quiser o tradicional ovo de Páscoa, há as opções mais comuns, de chocolate ao leite ou branco, mas também os trufados, com casca recheada de sabores como pistache e doce de leite. Os preços máximos giram em torno dos R$ 250.

— O pessoal, como sempre, deixou para última hora. De quarta-feira (1º) para cá já foi uma loucura. A venda superou uns 20% a expectativa nesta semana. E amanhã a expectativa é limpar as mesas e deixar zerada a loja — avalia o gerente de uma feira na Avenida Júlio de Castilhos, Juan Amaral.

Conforme o comerciante, o consumidor tem investido uma média de R$ 80 a R$ 100 nos presentes, com foco maior nas "lembrancinhas".

— O pessoal está comprando só a lembrancinha mesmo, mais barrinha e ovos pequenos de até R$ 50 cada — diz.

A auxiliar de produção Lucimara Delfino aproveitou a folga da Sexta-feira Santa para circular pelo Centro e pesquisar preços para a compra de chocolates para a família.

— Ainda não tinha tido tempo (de pesquisar). A ideia é gastar pouco e comprar uma lembrancinha pra cada um. Aproveitei o feriado para dar uma andada e pesquisar os preços. Estou achando bem caro, pretendo comprar o básico, uma lembrancinha mesmo — observa Lucimara.