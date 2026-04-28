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Comércio de Caxias projeta alta nas vendas do Dia das Mães; data é considerada pelos lojistas como a segunda melhor do ano

Pesquisa da CDL aponta crescimento de 2,3% nas transações no município. Levantamentos também indicam preferência por busca dos produtos nas lojas físicas

Bruno Tomé

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