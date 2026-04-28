Comércio de Caxias projeta alta nas vendas do Dia das Mães; data é considerada pelos lojistas como a segunda melhor do ano

Gisa Jordani, proprietária da Loja Néctar, especializada em moda feminina, está otimista para o bom movimento. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Consolidado como a segunda principal data do comércio em Caxias do Sul, perdendo apenas para o Natal, o Dia das Mães pode ter um aumento de 2,3% nas vendas. O dado é da pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que prevê também um crescimento de 3,9% no tíquete médio, estimado em R$ 261,17.

Conforme a levantamento, que consultou 586 moradores de Caxias, 57,1% dos entrevistados afirmaram que pretendem fazer compras para a data. Outros 3,4%, enquanto isso, estão indecisos.

Gisa Jordani, proprietária da Loja Néctar, que é especializada em moda feminina, diz que tudo está pronto para as vendas. A expectativa é de que o movimento aumente na virada do mês, mais próximo da data, e quando o cartão de crédito dos consumidores começar "a virar".

— O comércio vem tendo uma leve retração, mas esperamos que, para o Dia das Mães, o consumidor reaja. Porque realmente está um pouquinho calmo, mas acreditamos que sim, vai melhorar bastante — comenta a lojista.

Para este ano, a loja, que está há 14 anos no mercado, prepara algumas ações. O foco é proporcionar experiência aos consumidores. Um dos desafios para o comércio local, como percebe Gisa, é a concorrência com o online.

Gisa conta que foram criadas várias ações para atrair os clientes, como sorteio, cashback e descontos. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

— São várias ações. Não são isoladas, mas há entre presente, sorteio, cashback e desconto em peças selecionadas. Tudo pra trazer esse cliente pra dentro da loja física — detalha.

Itens de vestuário e moda, inclusive, devem ser os mais procurados, segundo a pesquisa da CDL. Ao mesmo tempo, a preferência é por compras nas lojas do centro de Caxias — opção escolhida por 51,1% dos entrevistados.

Os mais procurados

Conforme a pesquisa da CDL, estes são os presentes que devem ser os mais procurados para o Dia das Mães:

Vestuário e moda (24,7%)

Beleza e cuidados pessoais (16,3%)

Flores (16%)

Calçados (15,3%)

Outros números

Para 51,4% dos consumidores, o valor gasto no presente deve ser semelhante ao do ano passado. Mas, para aqueles que vão investir mais, a principal justificativa, que corresponde a 44,9% das respostas, é de comprar um presente melhor.

Outro dado importante para os lojistas é que 64,8% dos consumidores devem pesquisar preços antes da compra. É uma alta de 17,6% em relação ao ano passado.

O período para compras entre os caxienses também deve mudar. Segundo a pesquisa da CDL, 52,3% devem buscar o presente durante a semana e 51,8% de manhã. No ano passado, o turno preferido era o da tarde.

Além disso, 80,7% dos entrevistados afirmam que a ambientação das lojas contribui para que o cliente entre e confira o produto.

Experiência é importante para os consumidores

Outra pesquisa otimista para a data, como aponta a presidente do Sindilojas Caxias, Márcia Costa, é a do Fecomércio RS — com participação da entidade caxiense. O levantamento estadual, feito com 523 gaúchos, aponta que 73,6% do público quer comprar presentes para a data.

Márcia Costa, presidente do Sindilojas Caxias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

No caso do Estado, o tíquete médio aguardado é até mais elevado: R$ 282. São 30,7% dos consumidores que pretendem gastar mais do que o ano passado.

— Esse é um índice que mostra que, mesmo com tempos de ajustes econômicos e tudo, a figura materna ainda permanece como prioridade absoluta no orçamento familiar — analisa Márcia.

A pesquisa reforça também um comportamento do consumidor para a data: a busca pelo presente nas lojas e com experiência positiva. A sugestão de Márcia é que o lojista se prepare para isso.

— Ele (o consumidor) está buscando experiência. Ele quer experiência de compra que tenha afeto, que tenha consultoria para achar o presente certo da mãe. Ele também tem uma prioridade para o comércio local e legal. Isso é uma grande força até do nosso comércio, que quer ver o produto, comprar o produto e saber que vai ter uma origem de troca pra aquele produto — explicou a presidente da entidade.

Campanhas para o Dia das Mães ficam a cargo de cada loja, como informa Márcia. Para a data, a entidade está oferecendo consultoria aos lojistas sobre os produtos e como preparar o ambiente para receber os clientes: