Com safra menor na Serra, quilo do pinhão é encontrado por até R$ 22 em Caxias do Sul

Pinhão comercializado na Ceasa Serra, em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ainda com disponibilidade tímida nas fruteiras de mercados, o pinhão é encontrado por até R$ 22 o quilo em Caxias do Sul. A alta no preço pode ser explicada pela menor oferta. De acordo com a Emater, a safra na Serra deve ser menor do que as 600 toneladas do ano passado. Por lei, a colheita da semente só pôde iniciar em 1º de abril.

A região é a maior produtora do Estado — das 860 toneladas de 2025, 600 foram da Serra, incluindo Região das Hortênsias e Campos de Cima da Serra. No RS, a colheita deve alcançar até 750 toneladas neste ano.

— Um dos principais fatores de redução na safra se deve principalmente às condições climáticas durante o período de reprodução e crescimento do pinhão, como secas recorrentes nos últimos anos, chuvas abundantes no final do inverno e início da primavera. Além das condições climáticas, contribui a alternância de produção, que é uma característica da espécie Araucária angustifólia. A espécie apresenta variações de produtividade em média a cada três anos — explica a engenheira florestal da Emater Adelaide Juvena Kegler Ramos.

A Emater havia projetado preços parecidos aos do ano passado. As estimativas apostavam que a semente mantivesse a média do preço do quilo. De acordo com a Emater, o valor médio deve ser de em torno de R$ 5 o quilo dos produtores para os intermediários e poderia ser de até R$ 16 em mercados.

Em beira de estradas, fruteiras e feiras livres, a estimativa era do valor entre R$ 8 e R$ 16. Uma das novidades neste ano é que a venda também foi permitida em mercados a partir de 1º de abril.

Safra menor e impostos impactam preço

Na Ceasa Serra, a cotação é similar ao do ano passado. O gerente técnico operacional Marcelo Bufon informa que o valor do pinhão está entre R$ 10 e R$ 12 o quilo. Contudo, alerta que pode haver aumento durante a safra com a possível diminuição da oferta.

Pinhão na Ceasa Serra, em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Já nos mercados, o preço conferido é entre R$ 18 e R$ 22 o quilo. Em estabelecimentos que comercializam a semente, valores foram encontrados a R$ 18, no bairro Jardim América e no Centro, a R$ 20, no bairro Santa Catarina, e a R$ 22, no bairro Cruzeiro.

Em todos os locais, o cenário conferido foi o mesmo: do pinhão em bandejas menores. O presidente do Sindigêneros de Caxias, Volnei Basso, explica que dois fatores impactam o preço neste ano: a produção menor e os impostos.

Basso utiliza o exemplo do próprio estabelecimento. Neste início de safra, a semente foi comprada por R$ 15 o quilo.

Para a revenda, o mercado tem o custo de impostos, como ICMS de 18% e tributos federais, além da operação, como o transporte da mercadoria. Quem comercializa na rua ou beira de estrada não possui esses custos, observa o presidente da entidade.

No momento, Basso percebe uma busca mais tímida nos mercados, até mesmo pela falta do frio:

— A safra está começando e não temos frio. O consumo ainda não está no ápice. Quando o frio chegar, aumenta.

Juarez Rodrigues de Lima comercializando pinhão. Bruno Tomé / Agencia RBS

Quem vê, compra

Nas ruas, o preço do quilo em caminhões e pontos, como nas Perimetrais, é encontrado entre R$ 10 e R$ 12,50. Os vendedores costumam comprar a semente direto de produtores.

Em um dos pontos, Juarez Rodrigues de Lima, 66 anos, conta que o movimento está agradando nesta primeira semana de vendas. Apesar de não fazer o frio esperado, o vendedor percebe que quem vê a semente decide comprar.

— Mesmo com o tempo dessa semana, o pessoal está vindo comprar. Começa a esfriar mais e compra mais ainda. Quanto mais esfriar, melhor. Mesmo assim, estão levando bastante para fazer paçoca — contou Lima.

Na quinta-feira (9), Lima havia usado um reboque para carregar o pinhão. No meio da tarde, era visível como a semente estava sendo comercializada rápido.

Pinhão no Ceasa Serra, em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Safra varia conforme o município

De acordo com a projeção da Emater, a safra deve variar de município para município na Serra, com quedas estimadas entre 12,5% a 60%. Uma das maiores reduções deve acontecer em São Francisco de Paula, um dos principais produtores.

Em anos regulares, a safra é de cerca de 120 toneladas. A estimativa em 2026 é de 40 toneladas entre as 160 famílias que produzem e colhem a semente.

A secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade do município, Michele Knob Koch, reafirma que a quebra pode realmente chegar aos 60% após conversar com produtores. A queda na safra do pinhão é mais uma das consequências das chuvas que atingiram o Estado em 2024:

— Estamos fazendo uma avaliação de bastante queda. O pinhão tem uma característica. A pinha demora dois anos para se formar. Temos que voltar na época da polinização em 2024. A época da polinização gira de agosto a novembro, talvez um pouquinho antes. O ano de 2024 foi muito chuvoso e isso afeta.

Para as famílias produtoras, o pinhão é uma renda extra, já que é sazonal. Com a quebra, o impacto será grande nesse complemento de renda, como percebe a secretária. Para 2027, a expectativa é melhor, já que o inverno de 2025 foi mais seco. Mesmo assim, ainda são necessárias análises mais detalhadas.

Ao mesmo tempo, há cidades que devem manter o patamar do ano passado, como Caxias do Sul. A expectativa é de repetir as cerca de 30 toneladas.

Do outro lado, há municípios que podem registrar alta. É o caso de Canela, em que a semente está inserida no turismo, a alta pode chegar a 100%.

Cenário nos principais produtores da Serra:

São Francisco de Paula pode ter queda de 120 toneladas em safra normal para 40 toneladas neste ano.

pode ter queda de 120 toneladas em safra normal para 40 toneladas neste ano. Muitos Capões prevê colheita de 120 toneladas, com redução de 20% na produção.

prevê colheita de 120 toneladas, com redução de 20% na produção. Cambará do Sul prevê colheita de 36 toneladas, com redução de 40%.

prevê colheita de 36 toneladas, com redução de 40%. Bom Jesus tem previsão de 35 toneladas, com 30% de redução.

tem previsão de 35 toneladas, com 30% de redução. São José dos Ausentes estima uma produção 30 toneladas, com 50% na produção.

Fonte: Emater/RS











