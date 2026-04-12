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Com safra menor na Serra, quilo do pinhão é encontrado por até R$ 22 em Caxias do Sul

Projeção da Emater era que venda fosse em torno de R$ 5 o quilo em propriedade para intermediários e até R$ 16 em mercados. Em pesquisa, semente foi encontrada por até R$ 22 em estabelecimentos de Caxias

Bruno Tomé

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