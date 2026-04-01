Com ingressos no quinto lote, saiba como garantir presença na Gramado Summit, que ocorre em maio

Evento será entre os dias 6 e 8, no Serra Park. Gramado Summit / Divulgação

A nona edição da Gramado Summit ocorre entre os dias 6 e 8 de maio, no Serra Park. Para esse ano, o foco é trazer para o debate o protagonismo do ser humano na era da inteligência artificial. A expectativa é de receber até 25 mil pessoas.

Grandes nomes já estão confirmados, como o antropólogo Michel Alcoforado, conhecido pelo best-seller Coisa de rico, a psicanalista Maria Homem e o uruguaio Gustavo Zerbino, sobrevivente da tragédia dos Andes, em 1972.

Neste ano, a organização da Gramado Summit montou três modalidades de ingressos. Os bilhetes estão à venda no site do evento.

A primeira delas é o Fullpass, que garante acesso completo aos três dias, todos os palcos, trilhas de conteúdo e feira de negócios. Inclui o aplicativo oficial para agendamento de reuniões, troca de mensagens, coleta de contatos e credenciamento expresso. Atualmente, o valor é de R$ 1.740, e está no quinto lote.

A segunda opção, uma novidade para 2026, é o Networking Pass, que além de todos os benefícios do Fullpass, disponibiliza acesso a um lounge vip, com alimentação e bebidas, happy hour durante os três dias de evento e acesso a mentorias com os palestrantes. O valor atual, no quarto lote, é de R$ 3.480.

Além disso, há a comercialização do Backstage Pass, que engloba todos os benefícios das outras duas modalidades, somada a possibilidade de acessar de forma exclusiva ao Speaker Lounge, local onde ficam os palestrantes. O valor é de R$ 11.950.

Kali Veppo, head de marketing da Gramado Summit, explica que há possibilidades de valores especiais como, por exemplo, 10% de desconto em compras para grupos. Uma nova virada de lote deve ocorrer no dia 13 de abril.

Informações complementares

Descontos em grupo: 10% para grupos de 3 a 5 pessoas e 15% para 6 ou mais participantes (aplicável ao ingresso Fullpass);

Pagamento: pix, boleto (vencimento em um dia útil) ou cartão de crédito em até 12x (com juros de 2,99% a.m.);

Flexibilidade: compre e nomeie o titular do ingresso apenas quando estiver próximo ao evento;

Nota Fiscal: pode ser solicitada via ju@gramadosummit.com após a confirmação do pagamento;

Cancelamento: prazo de arrependimento de até sete dias após a compra através da Blueticket;

Crianças: entrada gratuita para menores de até 12 anos (acompanhados pelos responsáveis e com documento).

Serviço