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Com debates técnicos e espaço para inovação, Envase Brasil ocorre na próxima semana em Bento Gonçalves

Feira destinada ao setor de bebidas será de 14 a 16 de abril, e também terá espaço para pitches de startups. Expectativa é de cerca de 140 marcas de 10 países presentes

Marcos Cardoso

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