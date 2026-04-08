Com debates técnicos e espaço para inovação, Envase Brasil ocorre na próxima semana em Bento Gonçalves

A última edição teve uma média de R$ 120 milhões em negócios gerados. Andre Pellizzari / Divulgação

Bento Gonçalves recebe, entre os dias 14 e 16 de abril, mais uma edição da Envase Brasil. O evento, organizado pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços (CIC), ocorre na Fundaparque e é um dos principais encontros de negócios e tecnologia para a cadeia de envasamento de bebidas e alimentos na América do Sul. A projeção da organização é de que o número de expositores cresça 20% em relação a 2024, chegando a 140 marcas de 10 países. A entrada é gratuita (saiba mais abaixo).

A última edição teve uma média de R$ 120 milhões em negócios gerados. Até por isso, a programação paralela da feira é dedicada a encontros técnicos e apresentação de novidades, com palestras e painéis cobrindo temas técnicos e conjunturais.

No primeiro dia de atividades, na terça-feira (14), após a solenidade de abertura, que está marcada para as 15h30min, o presidente executivo da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), José Velloso, palestrará sobre Automação e inovação: caminhos para a competitividade da indústria brasileira. Na sequência, Silvia Berenguer, representante da Conferência da Qualidade e Segurança de Alimentos, tratará sobre O novo cenário regulatório e normativo: o que muda para a qualidade e segurança de alimentos.

A programação de quarta (15) se inicia com encontro organizado pela Associação Gaúcha dos Envasadores de Água Mineral (Agedam) e abordagem sobre Água mineral, natural por natureza, água não é tudo igual. Participarão Luis Gustavo da Silva Buske, campeão do Concurso Brasileiro de Sommelier de Águas Minerais, Caroline Dani, presidente da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS/RS) e o presidente da Agedam, Éverton Netto, com início às 14h30min.

O último dia da feira, na quinta (16), contará com um painel sobre a realidade cervejeira na América Latina, com a presença de convidados. Caberá ao economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Giovani Baggio, expor o cenário econômico de 2026, com ênfase nas tensões globais, desafios internos e perspectivas regionais, às 16h. As atividades se encerram com a premiação dos vencedores da Copa Sul Americana de Cerveja.

O Pitch Day é uma novidade para esta edição, e tem como foco a inovação e negócios para a feira. Ele ocorrerá em três janelas: na terça, das 19h às 19h30min, na quarta, das 17h10min às 17h50min e, na quinta, das 14h às 14h30min. Cada uma das oito empresas selecionadas para participar terá cinco minutos para expor seu negócio e produtos inovadores. O objetivo é dar visibilidade às startups selecionadas e incentivar a inovação.

Copa Sul-Americana de Cerveja

Outra atração da programação da Envase é a premiação da 4ª Copa Sul-Americana de Cerveja, agendada para 16 de abril. Serão conhecidos os vencedores entre 264 cervejarias participantes, com amostras distribuídas em 164 estilos. O processo de análise é conduzido por jurados de sete países: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Uruguai e Venezuela. As degustações são feitas às cegas e consideram critérios como aparência, aroma, sabor e retrogosto.

Serviço

O quê: Envase Brasil

Envase Brasil Quando: 14, 15 e 16 de abril, das 14h às 20h

14, 15 e 16 de abril, das 14h às 20h Onde: Parque de Eventos de Bento Gonçalves

Parque de Eventos de Bento Gonçalves Quanto: gratuito, mediante credenciamento no site

gratuito, Realização: Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves

Programação

Terça-feira

15h30min : Cerimônia de abertura

: Cerimônia de abertura 17h : Automação e inovação - caminhos para a competitividade da indústria brasileira, com José Velloso, presidente executivo da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos)

: Automação e inovação - caminhos para a competitividade da indústria brasileira, com José Velloso, presidente executivo da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) 18h : “O novo cenário regulatório e normativo: o que muda para a qualidade e segurança de alimentos”, com Silvia Berenguer - Conferência da Qualidade e Segurança de Alimentos

: “O novo cenário regulatório e normativo: o que muda para a qualidade e segurança de alimentos”, com Silvia Berenguer - Conferência da Qualidade e Segurança de Alimentos 19h: Pitch Day

Quarta-feira

14h30min : "Água mineral, natural por natureza" – água não é tudo igual”, com Luis Gustavo da Silva Buske, Caroline Dani e Éverton Netto

: "Água mineral, natural por natureza" – água não é tudo igual”, com Luis Gustavo da Silva Buske, Caroline Dani e Éverton Netto 15h30min : "Logística Reversa de Embalagens em Geral na Prática: Como Funciona o Sistema de Gestão da Aslore" e "Nosso propósito em ação: Conheça a estratégia da Verallia para reimaginar o vidro para um futuro sustentável", com Luiza Fante, presidente da Aslore e Sofia Wurlitzer, gerente comercial e de sustentabilidade da Verallia. Painel mediado por Daniel Panizzi, presidente da CIC-BG

: "Logística Reversa de Embalagens em Geral na Prática: Como Funciona o Sistema de Gestão da Aslore" e "Nosso propósito em ação: Conheça a estratégia da Verallia para reimaginar o vidro para um futuro sustentável", com Luiza Fante, presidente da Aslore e Sofia Wurlitzer, gerente comercial e de sustentabilidade da Verallia. Painel mediado por Daniel Panizzi, presidente da CIC-BG 16h30min : Carbonatação inteligente - como eficiência de processo gera sustentabilidade na indústria de bebidas, com Javier Blanco, diretor de Tecnologia da Danaus Tech

: Carbonatação inteligente - como eficiência de processo gera sustentabilidade na indústria de bebidas, com Javier Blanco, diretor de Tecnologia da Danaus Tech 17h10min : Pitch Day

: Pitch Day 18h: BRDE - diferentes formas de apoio ao setor industrial, com Alexander Nunes Leitzke, gerente de Planejamento do BRDE

Quinta-feira